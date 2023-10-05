賴清德控國民黨反潛艦國造 林郁方反批：陳水扁政府刪預算
第一艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」日前舉行命名暨下水儀式，卻傳出疑似有國民黨立委洩密案。民進黨主席暨總統參選人賴清德昨日批評國民黨反軍購，才讓我國拖到現在才透過國艦國造獲得潛艦。對此，前國民黨立委林郁方今（5）日反擊表示，2002年他代表國民黨立法院黨團率先在立法院提案，希望落實潛艦國艦國造政策，連署立委包括當時的民進黨立委賴清德，但2005年初陳水扁政府的行政院潛艦國造小組卻放棄潛艦國造。
記者呂炯昌／台北報導
林郁方表示，民國91年（2002）間，他率先在立法院提案，希望落實「國艦國造」的政策。在提案中，他建議我方應積極向美國爭取將售台8艘潛艦中的6艘，以技術轉移之方式，在國內建造」。該提案也要求行政院立即成立跨部會之專責小組，以協調推動。91年5月22日，立法院院會通過他的提案，共有130位委員簽名支持該一提案，其中包括賴清德。
林郁方指出，然而，94年初，陳水扁政府的「行政院潛艦國造小組」竟然蔑視立法院之決議，宣布放棄潛艦國造。該年3月行政院院會更通過「潛艦不國造」之決議，並刪除國防部編列的「潛艦國造」預算。
林郁方提到，當陳水扁政府一再扼殺潛艦國造計畫時，那些曾在他的提案上簽名，並在表決時擧手支持該提案的衆多民進黨立委（包括賴清德），竟無一人出來制止，如今這些人卻出來抹黑國民黨反對軍購案，殊不知當年民進黨政府若積極推動而不是打壓潛艦國造，中華民國海軍早就有國造潛艦在服役了。