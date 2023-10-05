稱手握馬文君洩密實錘證據　李正皓：請退選、專心面對司法

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李正皓說，馬文君不回應還好，這篇回應反而讓她坐實了潛艦洩密罪，並貼出截圖顯示馬文君向外提供的錄音檔案。其中有兩個關鍵檔案，第一個關鍵檔案是郭璽批評韓籍顧問團隊技高（SI）與潛艦國造第一階段得標的Gavron Limited（GL），馬文君洩密的關鍵，就是這兩份郭璽批評韓國SI公司與英國GL公司的錄音檔。
李正皓指出，這兩份錄音檔都聽過，內容明確揭露郭璽在一場私下、人數極少的會議中談論韓國SI公司與台灣合作潛艦的各項細節，所以當馬文君交付這份錄音檔給韓國駐台代表處後，韓國方面才驚覺自己國家的技高策略股份有限公司（SI INNOTEC）已經在台灣高雄鼓山設立分公司，並且協助台灣製造潛艦。
李正皓說，這兩份錄音檔也是韓國警方抓捕SI公司6位工程師的原因與證據，這6位工程師被抓的新聞在2022年6月7日南韓媒體《朝鮮日報》被揭露。
李正皓指出，馬文君潛艦洩密案的資訊已經拼湊完成，這份錄音檔不止自己，高檢署與調查局也有，這也是為什麼法務部長蔡清祥會在馬文君案爆發短短3天就告知媒體高檢署已分案的主要原因。
最後李正皓說，根據《刑法》洩密罪最重可處10年徒刑，強調此案罪證確鑿，人證（黃征輝）物證（錄音檔）都有，檢察官會在最短的時間內啟動搜索、約談等司法程序，「誠心建議馬文君退選、專心面對司法調查」。