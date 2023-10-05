自由之家2023年網路自由報告出爐！台灣排全球第6　中國連9年最差

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自由之家今年的報告特別著重在AI的應用對網路人權帶來的威脅，AI工具大幅提升了「數位鎮壓」的規模、速度、效率，讓政府能夠進行更精確的網路審查，另一方面，假訊息透過AI生成的圖像、音訊和文本傳播，使真相更容易被扭曲、更難以辨別。為了保護網路自由，自由之家強調民主的支持者，必須吸取從過去網路治理中學到的經驗，並將其應用於AI，對AI工具的運用建立強而有力且以人權為基礎的使用標準。
在個別國家方面，冰島以94分、愛沙尼亞以93分、加拿大以88分、哥斯大黎加以85分、英國以79分名列全球前5名網路最自由國家，台灣則以78分排在第六。中國、緬甸、伊朗、古巴與俄羅斯則是網路最不自由的五個國家，尤其中國僅有9分、緬甸10分、伊朗11分，這3國成為網路自由特別糟糕的落後集團，古巴與俄羅斯分別還有20與21分。
報告在談到台灣時表示，台灣擁有亞洲最自由的網路環境之一，但是由於對過於廣泛和不透明的網站封鎖的擔憂，今年的網路自由度有所下降。自由之家肯定台灣的民間社會、技術部門和政府，採取創新行動來抵消來自中國的虛假資訊活動的負面影響，但也指出，對線上活動的刑事起訴以及對過度監控的擔憂，都威脅著網路自由。
而對於中國，自由之家指出中國網路使用者的處境仍然受到嚴重壓迫，一般用戶持續因分享新聞報導、談論宗教信仰或與家人和海外其他人交流等活動而面臨嚴重的法律或法律外的後果。另外，北京當局透過新的立法、監管調查和勒令應用程式商店下架，對科技業行使了巨大的權力。自由之家認為，中國的獨裁政權正變得越來越專制，對民眾生活各層面的控制越來越強，經過多年來對政治異議人士、獨立非政府組織和人權捍衛者的打壓，中國的公民社會基本上已遭到削弱。