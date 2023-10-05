新光南西週年慶開跑！千人不畏小犬颱風「蜂湧衝入」 驚人畫面曝
新光三越台北南西店週年慶今（5）日登場首日，11點開門前店外就已經排出超過千人的隊伍，首日更有人氣男團「AcQUA源少年」開店造勢，超過百位少女圍在店門前為偶像應援，場面相當盛大，不到半小時化妝限定組合掃購一空。
記者鍾怡婷/綜合報導
新光三越台北南西店於10月5日至10月22日盛大展開為期18天的週年慶，今（5）日開跑雖遇上颱風攪局，不過一早門口仍排起滿滿人龍，正式營業開始前，更請來「AcQUA源少年」演出助陣，除了週年慶顧客外，更吸引眾多少女粉絲在店門口大聲應援，場面相當壯觀。
11點百貨營業時間一到，千名顧客爭先恐後湧入，買氣相當旺盛，開放營業後不到30分鐘，週年慶話題限量組合，包括蘭蔻小黑瓶組、雅詩蘭黛小棕修護組、肌膚之鑰精華、赫蓮娜等全都搶購一空。
新光三越表示，去年週年慶首日突破5億業績，今年有望達到6億元創新高，預估化妝品佔30％、家用品加餐飲30％，三大熱門品項佔業績共60％。
至於，新光三越高雄三多店受到小犬颱風影響，10月5日暫停營業，週年慶滿仟送點活動順延一日；新光三越台南中山店，10月5日下午2點開始營業，週年慶活動同樣順延一日。