麥卡錫遭罷免後誰來接班？6位共和黨員被看好　川普也是可能人選

曾遇槍擊險死！共和黨2號人物角逐美眾議長　遭曝「三K黨黑歷史」

▲共和黨籍眾議員史卡利塞（Steve Scalise）被視為是麥卡錫熱門接班人選，在4日時宣布將角逐眾院議長寶座。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨籍眾議員史卡利塞（Steve Scalise）被視為是麥卡錫熱門接班人選，在4日時宣布將角逐眾院議長寶座。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。雖然目前由麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長，但新任眾議院議長人選仍持續受到關注。其中共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）長期一直被看好是接棒人選，而他也在4日時宣布將角逐議長寶座。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》、《CNN》等媒體報導，共和黨將在11日投票選出繼任的眾議院議長，在此之前，會先舉行會議，以聽取各參選人的意見。目前宣布參選的人，除了59歲的保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）外，共和黨第二號人物、黨團領袖史卡利塞也在4日時宣布參選。

現年57歲的史卡利塞在2008年首次當選眾議員，長期以來被視為麥卡錫的繼任人選，立場被視為比麥卡錫還要保守，作為共和黨極右翼可接受的強硬保守派。

史卡利塞尚未宣布參選時，就已經持續私下與共和黨人會面，凝聚對他角逐議長職位的支持。他表示，「我一直在傾聽很多成員的意見，並進行了很多非常好的對話。」提出這次罷免案的佛州聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）也表已經表示，不排除支持史卡利塞。

不過史卡利塞與前三K黨頭目「大巫師」（Grand Wizard）杜克（David Duke）的關係也再度受到檢視。73歲的杜克同樣出身路易斯安那州，曾競選該州州長、聯邦參眾議員以及總統職位，但在2003年時因郵件和稅務欺詐被判處15個月監禁。2016年，杜克也在各種場合不斷支持川普入主白宮，再度成為媒體焦點，不過當時川普陣營連忙發布聲明劃清界線，聲稱三K黨「令人厭惡」，不能代表川普的支持者。

但史卡利塞在2年前陷入爭議，當時他被披露曾在2002年參加杜克策劃的白人至上主義會議，並在演講中自詡為「沒有負擔的杜克」，史卡利塞後來道歉，並解釋說當時他並不知道該團體的「種族主義本質」。

史卡利塞一直在為多發性骨髓瘤接受治療，他在8月宣布罹患該疾病時，聲稱這是「一種高度可治療的血液癌」。2017年6月時，他在與其他共和黨人打棒球時，遭佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的民主黨支持者開槍射擊，子彈打中臀部，導致大量失血，骨骼和內臟也受到損傷，險些喪命。不過部分民主黨人因史卡利塞反對限槍法案，對他不感到同情。

麥卡錫遭罷免後誰來接班？6位共和黨員被看好　川普也是可能人選

拉麥卡錫下馬、挨批共和黨罪人！佛州極右議員蓋茲爭議多

影／無意再選眾議長！遭逼宮、難堪下台　麥卡錫：已為信念奮鬥過

美國史上首位！216票vs.210票　眾議長麥卡錫慘遭罷免

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞