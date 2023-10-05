曾遇槍擊險死！共和黨2號人物角逐美眾議長　遭曝「三K黨黑歷史」

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現年57歲的史卡利塞在2008年首次當選眾議員，長期以來被視為麥卡錫的繼任人選，立場被視為比麥卡錫還要保守，作為共和黨極右翼可接受的強硬保守派。
史卡利塞尚未宣布參選時，就已經持續私下與共和黨人會面，凝聚對他角逐議長職位的支持。他表示，「我一直在傾聽很多成員的意見，並進行了很多非常好的對話。」提出這次罷免案的佛州聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）也表已經表示，不排除支持史卡利塞。
不過史卡利塞與前三K黨頭目「大巫師」（Grand Wizard）杜克（David Duke）的關係也再度受到檢視。73歲的杜克同樣出身路易斯安那州，曾競選該州州長、聯邦參眾議員以及總統職位，但在2003年時因郵件和稅務欺詐被判處15個月監禁。2016年，杜克也在各種場合不斷支持川普入主白宮，再度成為媒體焦點，不過當時川普陣營連忙發布聲明劃清界線，聲稱三K黨「令人厭惡」，不能代表川普的支持者。
但史卡利塞在2年前陷入爭議，當時他被披露曾在2002年參加杜克策劃的白人至上主義會議，並在演講中自詡為「沒有負擔的杜克」，史卡利塞後來道歉，並解釋說當時他並不知道該團體的「種族主義本質」。
史卡利塞一直在為多發性骨髓瘤接受治療，他在8月宣布罹患該疾病時，聲稱這是「一種高度可治療的血液癌」。2017年6月時，他在與其他共和黨人打棒球時，遭佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的民主黨支持者開槍射擊，子彈打中臀部，導致大量失血，骨骼和內臟也受到損傷，險些喪命。不過部分民主黨人因史卡利塞反對限槍法案，對他不感到同情。