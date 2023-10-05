「新北僅侯友宜放假！」 民進黨批：颱風天北北基桃市長聚餐喝酒
中度颱風小犬來襲，全台縣市僅北北基桃四縣市未停班停課，四縣市長昨晚卻都參加國民黨辦的國慶酒會。民進黨發言人卓冠廷今（5）日表示，對照昨晚其他縣市長都坐鎮防颱，北北基桃四縣市首長卻同台抿紅酒，新北市「沒市長」就算了，其他幾個也沒有坐鎮指揮，離譜至極，「侯友宜是全新北唯一放假的人，看到今天那麼多辛苦上班的人還要上班上課，實在諷刺」。
記者陳佩君／台北報導
卓冠廷指出，北北基桃四縣市長昨晚都沒有坐鎮防颱整備會議，還一起同樂抿紅酒，對比高雄及台南市長坐鎮指揮，集體擺爛心態實在可議，尤其新北市幅員遼闊，淡水等北海岸地區風速在昨晚更達到10級，許多店家招牌掉落，烏來更在晚間累積雨量破百毫米，市民仍是辛苦冒雨上班上學，但侯市長早就不顧市民、搶先放假。
卓冠廷說，侯友宜擺爛市政早有前例，今年8月早知有颱風侵台，他不顧新北卻跑去日本補外交學分，還裝模作樣穿上指揮官「紅背心」擺拍宣傳，昨晚更是離譜，放任市民受苦，自己找市長同樂抿紅酒，顯然忘了所承諾的「永遠不會忘了，對新北市民的承諾跟責任」，其實，昨晚除了路樹倒塌、電線掉落等零星災情，基隆甚至還有多達3000戶停電，受災戶內有養老中心，而基隆市長謝國樑不顧市民，和侯友宜盡情高舉酒杯，格外諷刺。
卓冠廷痛批，桃園市長張善政更扯，年初因為「抿兩口」事件，才遭網友封為酒駕市長，昨晚就完全忘掉過去教訓，一起跟侯友宜抿紅酒同樂，但昨日上午龍潭國軍總醫院發生樹木被強風吹倒事件，晚間桃園各地也有雨勢發生，張善政依然故我，缺席坐鎮防颱，完全無視外界觀感，也無視颱風可能帶來的災情，難怪被網友譏諷，國民黨的紅酒趴簡直是「北北基桃防颱指揮中心」。