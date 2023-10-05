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8天贏走1千萬！台灣「算牌集團」海撈新加坡賭場　驚人下場曝

▲新加坡出現台灣算牌集團，短短8天內贏走超過新台幣1千萬元。（示意圖／取自Pixabay）
▲新加坡出現台灣算牌集團，短短8天內贏走超過新台幣1千萬元。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

香港電影或美國影集經常以賭場為主題，發展「賭神」劇集，而新加坡金沙賭場（Marina Bay Sands casino）日前也出現算牌集團，團員多為台灣人。團隊成員記下發牌規律，並利用背下不同程式碼，對應花色和數字後，再使用一種特別公式計算結果，從賭場的百家樂檯上，短短8天時間贏走43萬3730新幣（約新台幣1022萬1030元）。

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海峽時報》報導，「算牌集團」團隊內中有4名台灣人和2名馬來西亞人幫手，他們取得一種計算公式後，開始籌劃和演練各自的角色，分擔蒐集資訊來「戰勝賭場」，他們會稱呼彼此是槍手、巫師、坦克和輔助，一人下小注、一人蒐集資訊、一人利用電腦分析機率，等到達高機率才進行下注，四種角色也會不定時輪流，以防被賭場工作人員發現。

進入賭場的成員角色需配戴藍牙耳機，而其他成員會透過電腦進行演算，或是紀錄牌的資料，再告訴坐在牌桌上的成員，需要如何下注，負責下注的人靠著這個方法而穩賺不賠，短時間內便海撈43萬3730新幣（約新台幣1022萬1030元）。

由於「算牌集團」在短時間內便獲取鉅額，因此被賭場盯上。由於新加坡法規有規定不能算牌，這個算牌集團近期遭到新加坡官方逮捕，恐面臨刑期和巨額罰鍰。據悉，集團成員包括來自台灣的27歲洪俊豪與年齡都在25歲左右的周語倫、王宇和洪妤雯，以及馬來西亞的35歲蔡喜強和46歲的陳建毅。

這六名成員在去年8月結識，並共謀一起「幹大事」。雖然遭到逮捕，但他們的律師表示「沒有證據能顯示他們的公式算「欺詐」或「作弊」，只能算是玩百家樂的一種技巧。但新加坡對於算牌的規範特別嚴格，且有部分算牌成員已承認所有檢察官的指控，因此「算牌集團」恐免不了吃牢飯。

算牌在有些國家的賭場並不犯法，例如美國部分州的賭場沒有明文規定不能算牌；但新加坡的賭場有特別規範不得算牌。星國賭場管制令中規定，任何人進賭場遊玩時，不得使用任何儀器協助自己或他人，也不允許使用計算、紀錄方式算牌，違者視為違法行為，一旦定罪最高可罰款15萬新幣（約新台幣353萬4800元），或最長7年有期徒刑，也可以同時兩罰並列。如果團體犯案，則罰款最高可達30萬新幣（約新台幣707萬元）。


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