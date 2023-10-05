8天贏走1千萬！台灣「算牌集團」海撈新加坡賭場　驚人下場曝

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進入賭場的成員角色需配戴藍牙耳機，而其他成員會透過電腦進行演算，或是紀錄牌的資料，再告訴坐在牌桌上的成員，需要如何下注，負責下注的人靠著這個方法而穩賺不賠，短時間內便海撈43萬3730新幣（約新台幣1022萬1030元）。
由於「算牌集團」在短時間內便獲取鉅額，因此被賭場盯上。由於新加坡法規有規定不能算牌，這個算牌集團近期遭到新加坡官方逮捕，恐面臨刑期和巨額罰鍰。據悉，集團成員包括來自台灣的27歲洪俊豪與年齡都在25歲左右的周語倫、王宇和洪妤雯，以及馬來西亞的35歲蔡喜強和46歲的陳建毅。
這六名成員在去年8月結識，並共謀一起「幹大事」。雖然遭到逮捕，但他們的律師表示「沒有證據能顯示他們的公式算「欺詐」或「作弊」，只能算是玩百家樂的一種技巧。但新加坡對於算牌的規範特別嚴格，且有部分算牌成員已承認所有檢察官的指控，因此「算牌集團」恐免不了吃牢飯。
算牌在有些國家的賭場並不犯法，例如美國部分州的賭場沒有明文規定不能算牌；但新加坡的賭場有特別規範不得算牌。星國賭場管制令中規定，任何人進賭場遊玩時，不得使用任何儀器協助自己或他人，也不允許使用計算、紀錄方式算牌，違者視為違法行為，一旦定罪最高可罰款15萬新幣（約新台幣353萬4800元），或最長7年有期徒刑，也可以同時兩罰並列。如果團體犯案，則罰款最高可達30萬新幣（約新台幣707萬元）。