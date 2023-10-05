球迷們看過來！國慶國歌領唱名單曝光　高國慶等6球員驚喜獻唱

游錫堃說，日前也先抽出500位幸運民眾，當天可以前往國慶大會現場觀禮，共同歡慶國家最重要的慶典，除了國慶大會外，也規劃10月8日「國慶晚會在台南」，在空軍基地首次展示戰機與精彩演唱系列活動，以及10月10日「國慶焰火在台中」，在台中中央公園舉辦，首創搭配輕快爵士樂施放焰火，表達出對國家生日的祝福。
慶籌會表示，今年在節目安排上規劃「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。序幕暖場表演由獲2023年美國世界行進管樂大賽最佳旗隊的「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」重磅演出，再來由國防部心理作戰大隊結合陸軍專科學校戰鼓隊、特戰指揮部戰技隊聯合演出，以戰鼓操演迎接特指部戰技隊的武術近戰格鬥，展現力與美；緊接著是國防部聯合樂隊暨三軍儀隊登場，結合儀隊精湛操槍及精準走位技巧，相當吸睛；國立傳統藝術中心以台灣特色獅陣集結18頭不同風格的舞獅主題「獅吼震雲端、群獅護台灣」，傳達新台灣精神，帶來一系列的熱鬧開場。
今年國慶大典的國歌領唱由高國慶、吳哲源、黃子鵬、吉力吉撈．鞏冠、江少慶、曾子祐等6位中華職棒聯盟選手擔任領唱人員，搭配馬公高中合唱團共同演唱，同時安排停泊於左營軍港的「玉山軍艦」海軍官兵代表，以直播方式參與國歌領唱。同一時間，由契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，在黑鷹直升機的護衛下通過總統府前廣場，大幅開展的國旗勁揚天空，伴隨著國歌歌聲，不分地方，不分軍民，凝聚守護這片珍貴的民主意識。
再來，國慶禮讚由藝人楊烈、林生祥、瘋戲樂工作室暨國立實驗合唱團共同演唱漢詩「意難忘」與「永遠存在的台灣」，透過輕快的聲音傳達，在面對各項挑戰時，國人都能相互包容扶持，繼續向前行，因為我們是「永遠存在的台灣」一份子。
國慶大會的主題表演，先由空軍勇鷹高級教練機，以大雁隊型編隊通過觀禮台前，一起見證「國機國造」成果。再來是展現世界同樂，分別邀請國際上具有超高人氣，有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」演出，後面連著由日華議員懇談會長古屋圭司率隊遊行，用行動展現台日友好，為台灣加油。再由「純金之聲」的美國加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊帶來精彩演出。他們都是使用管樂與打擊樂器，在快速變換隊形之間，融入舞蹈與音樂演奏，開展不一樣曲風及文化，讓台灣民眾感受美式的熱情祝福。
再來由國立體育大學帶來青春奔放、卓越傳承的表演，節目由跆拳道品勢、武術、花式溜冰、韻律體操所組成，表演結束前迎接世大運、亞運暨U18世棒賽等特殊表現體育得獎選手及國際技能競賽得獎選手進場，接受現場來賓的喝采。最後，空軍雷虎小組AT-3教練機編隊將以三角隊形噴彩煙通過觀禮台上方，為國慶大會劃下完美的句點。
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