職場薪女力／從躲書裡到接班　駱怡君以「雙創」DNA開啟王道之路

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後來，1999年7月駱錦明以56歲高齡之姿，創辦了台灣工業銀行，也是台灣首家結合民間企業力量成立的工業銀行，並在2017年1月改制商業銀行，更名王道銀行，致力於運用數位金融科技，打造以虛擬通路為主的原生數位銀行。2022年王道銀行獲利也創下歷史新高，稅後淨利達新台幣50億元，每股稅後盈餘（EPS）1.8元，股東權益報酬率（ROE）為13.59%。
駱錦明育有3女，駱怡君為長女，1971年次的她，身上也遺傳駱家人「創新」與「創業」的DNA，與父親一樣有著不服輸個性，靠自己實力打天下。北一女畢業後，駱怡君就赴美國波士頓大學取得企管學士，再到麻省理工學院（MIT）攻讀企管碩士。畢業後，同樣不願意依附在父親影子底下，決定出外創業打天下，投身台灣創投教父王伯元的怡和創投服務，並與MIT同學一起創立碩網資訊。
總是以褲裝、中短髮示人的駱怡君，說起話來精明幹練，絲豪沒有富家千金的嬌氣，在創投界、金融界人士眼裡，駱怡君是個很拚的人，更有著克服自身與環境困難的意志力，像她是家裡最怕冷的人，卻選擇到天寒地凍的波士頓MIT念書。對於女兒，駱錦明也放手讓女兒出去闖天下。
其實，駱怡君這種不服輸、勇往直前、不斷超越自我的性格，也讓她在跑客戶、衝業務時，常忘了自己是女生，樣樣難不倒她，駱怡君自己也承認個性好強，曾排斥回到台灣工銀，覺得至少自己要先有一番事業，才不會讓人覺得她是「靠爸族」。但創業總是辛苦的，她曾拜訪客戶，在在足足等了4小時，由此更可看出駱怡君的韌性與堅持。
不過，駱怡君日前受訪時也坦言，過去金融業女性高階主管，特別是她小時候還不是那麼普遍，她的接班壓力自然沒那麼大，父親也沒指望她接班，後來可能因這些年來她在外面的表現，讓父親看到她的存在，父親並不是一開始從小就培養她當接班人。
駱錦明過去確實曾講過，駱怡君的位子要看她自己的造化與努力，並沒有因為是「女兒」就放寬標準。當然，駱怡君也很爭氣，在外事業有成，學到經驗、培養出自信後，2001年才進入台灣工銀工作，並一肩擔起西進大陸布局重任，插旗高度競爭的香港金融市場，2009年赴香港成立台灣工銀第一個海外分行，擔任首任行長，父親更對她寄予厚望，曾說「沒賺錢就不要回來」。
駱怡君也沒讓父親失望，僅用1年就獲准開辦人民幣業務，2年內便爭取到2次大型國際聯貸案主辦權，也打響台灣工銀國際名號，香港分行2年盈餘表現，與當時成立7、8年的美國子行美國華信銀行相當。而在香港的那兩年，她更跑遍全中國，經常帶著跟自己年紀沒差多少的女秘書，拿著一大箱的文件與伴手禮搭飛機南北奔波，只為親身去了解中國市場。
之後，2012年駱怡君出任台灣工銀常務董事暨集團策略長，2014年接掌副董事長，直到2020年6月父親駱錦明正式交棒，她接下王道銀行董事長，不僅是銀行業少見的女董事長，更是銀行業最年輕的女董座。2022年6月她更擔任工商協進會副理事長，也是該會創設70年來的首位女性副理事長，也擔任過亞太經濟合作會議企業諮詢委員會（ABAC）台灣代表，更曾獲選達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖及美國艾森豪獎，也是台灣首位獲得艾森豪獎殊榮的女性金融企業家，亦是台灣唯一同時獲利兩項殊榮的得主。
駱怡君人生也非一帆風順，從小愛看書的她透露，小時候只要碰到一些挫折，就會躲起來看書，將自己沈浸在書的世界裡，這樣就可不用理會外界的煩擾，可是慢慢長大後發現這只是在逃避，後來換角度思考，碰到挫折其實是老天爺在提醒你不夠好，反而可藉此機會提升自己的能力，將來碰到同樣的事。就不會再重蹈覆轍。
此外，在面對婚姻的不順隧，駱怡君也並沒有因此沮喪，亦沒有放棄追求成為母親的夢想，2016年她透過人工受孕，獨力生女身兼父職，震驚金融圈，但對於的駱怡君的各項決定，父親都全力支持，也展現開明、凡事為子女著想的一面。如今駱怡君女兒也已上小學了，談起女兒，女強人的駱怡君也馬上展現有女萬事足的模樣。
雖然外界對於駱怡君的第一印象是個性爽快、做事俐落，條理清晰，其實在精明幹練的「女強人」形象之外，私底下的駱怡君親和力十足，更熟讀古書、精通茶道，也學佛禪修，在中生代企業家中可說是獨樹一幟。
在談到會不會把女兒當兒子養？是否培養接班？駱怡君語氣溫柔中帶著堅定表示，「我只跟女兒說，將來你千萬不要有壓力，你不要覺得家裡有什麼事你要繼承，只要未來做的事是對社會有益的事情，媽媽一定全力支持妳去做，不需要有壓力。」若女兒不小心真的想往金融業發展，駱怡君說，那也要做得好。如果女兒想當音樂家、畫家也都可以，只要對社會公益有幫助都會支持，如同駱怡君的父親一樣，駱怡君也不會刻意栽培女兒為接班人，給女兒壓力。
不過，駱怡君也強調，她對女兒的教育不會有男女之分，對待員工也是一樣，她覺得都應給予公平機會，很多事情還是看成績表現，教育孩子更不能有錯誤的鼓勵，沒有做好時不能還說「你好棒棒，你是世界最棒」，錯誤鼓勵反而會害了自己的小孩，對待員工也一樣，這樣才有機會讓他們成長，並成為更好的人。