Q4旺季來！趁勢逢低布局　鎖定台股半導體ETF找商機

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群益投信表示，台灣半導體在全球半導體產業鏈中有舉足輕重地位，也是台灣經濟的護國神山群，電子業作為台灣的經濟主力，其獲利能力也優於其他各產業，而放眼整個電子族群，台灣半導體業上、中、下游聚落完整，包括先進製程、封測等更居全球絕對領先地位，更是電子業當中的獲利冠軍，半導體股中更有不少高息標的也能擔當收益靠山，可滿足投資大眾存股收益需求，建議投資人不妨以台灣半導體收益ETF來建立部位，兼顧半導體高息股所帶來之收益優勢。
群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣擁有最完整的上中下游半導體產業聚落，在AI大趨勢中扮演關鍵角色，受惠程度高，類股表現值得期待，不僅掌握後續產業景氣復甦行情，且台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司。半導體庫存去化已告一段落，在AI、電動車、5G通訊等科技趨勢又進一步提升對半導體的需求下，生活中各方面可說是都離不開半導體，預料台灣半導體持續是內外資之產業投資首選，表現值得期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。