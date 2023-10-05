亞運現場／台灣滑輪天才少女橫空出世　劉巧兮一轉成人賽就狂掃金

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次預賽劉巧兮成績僅排名第4，還出現踢樁失誤，遭罰加時；不過進入淘汰賽後，劉巧兮脫胎換骨，先擊敗泰國選手，之後在準決賽和金牌戰再斬殺伊朗強敵，如願奪下金牌。
教練王聖文透露，亞運會屬高規格賽事，判罰嚴謹，尤其起跑時不能超過起跑框線，只要兩次違規就會沒有成績，因此提醒劉巧兮要格外小心。
劉巧兮經過預賽的適應，淘汰賽碰上實力較弱的泰國選手，再找回節奏，把擅長的速度展現出來，到了四強賽後已無人能擋。
王聖文說，伊朗在速度過樁屬於世界強權，賽前就鎖定了主要對手，不過能拿下第一，主要還是劉巧兮的臨危不亂，第一次站上亞運舞台，就能發揮最佳水準，展現超齡的心理素質。
劉巧兮從國小三年級開始接觸溜冰，國一就入選國家隊資格，並快速累積經驗，嶄露頭角。不過王聖文也透露，年初劉巧兮腳踝扭傷，加上不適應新鞋，讓她成績下滑，遇到很大的瓶頸，花了很長一段時間才克服。
王聖文稱讚，劉巧兮自我要求很高，練習中會為了一次失誤，自責許久，並反覆練習，且從不喊累，非常難得，「不過我也提醒她，訓練並非一天就有成果，需要長時間累計，切勿操之過急。」
喜迎亞運金牌後，劉巧兮將備戰本月的亞錦賽，還有11月的世錦賽，同時也設下年度金牌大滿貫的目標。
🔥中華隊第13金出爐 滑輪溜冰成金牌庫
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。