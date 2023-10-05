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亞運現場／台灣滑輪天才少女橫空出世　劉巧兮一轉成人賽就狂掃金

▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供
▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供

特派記者廖聿偉/杭州報導

滑輪溜冰女「天才少女」劉巧兮橫空出世，今(5日)在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，連過四關，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。

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年僅19歲的劉巧兮，其實去年才初次轉戰成人組，就無縫接軌，拿下阿根廷世錦賽金牌，讓外界記住這名來自台灣的未來之星。而接過世錦賽的洗禮，劉巧兮也把目光聚焦在今年的杭州亞運，盼能一舉摘金。

本次預賽劉巧兮成績僅排名第4，還出現踢樁失誤，遭罰加時；不過進入淘汰賽後，劉巧兮脫胎換骨，先擊敗泰國選手，之後在準決賽和金牌戰再斬殺伊朗強敵，如願奪下金牌。

▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供
▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供
教練王聖文透露，亞運會屬高規格賽事，判罰嚴謹，尤其起跑時不能超過起跑框線，只要兩次違規就會沒有成績，因此提醒劉巧兮要格外小心。

劉巧兮經過預賽的適應，淘汰賽碰上實力較弱的泰國選手，再找回節奏，把擅長的速度展現出來，到了四強賽後已無人能擋。

王聖文說，伊朗在速度過樁屬於世界強權，賽前就鎖定了主要對手，不過能拿下第一，主要還是劉巧兮的臨危不亂，第一次站上亞運舞台，就能發揮最佳水準，展現超齡的心理素質。

劉巧兮從國小三年級開始接觸溜冰，國一就入選國家隊資格，並快速累積經驗，嶄露頭角。不過王聖文也透露，年初劉巧兮腳踝扭傷，加上不適應新鞋，讓她成績下滑，遇到很大的瓶頸，花了很長一段時間才克服。

王聖文稱讚，劉巧兮自我要求很高，練習中會為了一次失誤，自責許久，並反覆練習，且從不喊累，非常難得，「不過我也提醒她，訓練並非一天就有成果，需要長時間累計，切勿操之過急。」

喜迎亞運金牌後，劉巧兮將備戰本月的亞錦賽，還有11月的世錦賽，同時也設下年度金牌大滿貫的目標。

▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供
▲「天才少女」劉巧兮自我要求高，也注重小細節，心理素質車超齡。圖／奧會提供

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