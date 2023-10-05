Google Pixel Watch 2登場！續航24小時、心率更準 售1萬990元起
Google 昨（4）日晚間除了發表最新款的Pixel 8系列手機之外，預購Pixel 8 Pro更是超狂的直接送上全新 Pixel Watch 2智慧錶，讓粉絲直呼「太香了！」掀起一股預購風潮，而Google最新一代的智慧錶，不單只是配角，帶來更加準確的心率量測、更長的續航力，即日起開放預購，10月12日上市，WiFi 版售價1萬990元、LTE 版售價1萬2990元。
記者周淑萍/綜合報導
Pixel Watch 2維持上一代經典圓弧流線設計，整體重量減少10%，手錶側邊的錶冠尺寸加大更方便操控。續航力的部分，透過全新的CPU 和低功耗的輔助處理器，續航力最長可達 24 小時。另外，將Fitbit 的身體反應追蹤帶到 Pixel Watch 2，運用全新的膚電活動（cEDA）感測器，能夠整合心率、心率變異和皮膚溫度等數據，透過機器學習演算法，辨識壓力狀況，幫助降低壓力。
除此之外，全新的皮膚溫度感應器可追蹤夜間皮膚溫度變化，深入分析睡眠狀況。也可以透過語音，取得自己的健康與健身數據，只要開口詢問：「OK Google，昨晚我睡得如何？」，就能取得每日睡眠分數或每週的平均分數。除了有上一代的運動和健身功能之外，還有跌倒偵測和緊急求救、醫療資訊、緊急分享和安全檢查功能。
Pixel Watch 2 搭載全新 Wear OS 4 系統，使用者可以執行Google 地圖與 Google 錢包外，也可以透過手錶開啟 Gmail 應用程式並回覆信件、打開 Google 日曆接受或拒絕會議行程，或是用語音方式醒起Google 助理用語音下達指令，以更輕鬆便利的方式，完成日常生活中的代辦事項。