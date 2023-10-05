丟丟妹親揭前夫拋百萬粉專內幕　直言「新主播沒有殺傷力」

謝欣穎就在身邊！王柏傑入圍金馬影帝　女性好友秒傳訊恭喜

▲王柏傑入圍金馬影帝時正與謝欣穎吃火鍋，魏如萱搶到祝賀頭香。（圖／記者陳明中攝）
▲王柏傑入圍金馬影帝時正與謝欣穎吃火鍋，魏如萱搶到祝賀頭香。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

王柏傑、傅孟柏今（5）日出席三立警匪劇《美食無間》記者會，2人分別入圍第60屆金馬獎最佳男主角、男配角，王柏傑受訪透露入圍時他與女友謝欣穎正在吃火鍋，放在旁邊的手機在唱名那刻響起祝賀簡訊，第1個傳訊的居然是女性好友魏如萱，「我以為她出事了，結果是她錄語音尖叫。」被問到如果連莊北影、金馬雙影帝，會不會在得獎台上求婚？他笑說：「先讓我得獎再說。」

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▲傅孟柏入圍金馬男配角，下一刻就等王柏傑入圍。（圖／記者陳明中攝）
▲傅孟柏（右）入圍金馬男配角，下一刻就等王柏傑入圍。（圖／記者陳明中攝）
金馬準影帝有許光漢、林柏宏、吳慷仁、阮經天，被譽為最高顏值組，王柏傑笑說：「都是很棒的演員，很榮幸蹭他們一下。」裡面他和許光漢拍過《罪夢者》比較熟，其他人就沒聯絡，而傅孟柏得知自己入圍金馬獎後，直說：「我就在等王柏傑的名字。」聽到男主角名單還馬上傳訊恭喜對方，王柏傑認證傅孟柏雖然沒搶到頭香，但是是第2個傳訊來的。

▲傅孟柏15年前曾有機會與王柏傑拍戲。（圖／記者陳明中攝）
▲傅孟柏15年前曾有機會與王柏傑拍戲。（圖／記者陳明中攝）
王柏傑、傅孟柏最早緣分是15年前試鏡《九降風》，結果王柏傑上了，傅孟柏沒上，傅孟柏說：「那時候覺得這個演員銀幕渲染力滿驚人的，結果他後來就演『孫中山』。」王柏傑透露一開始覺得傅孟柏不好接近，認識以後覺得他很好相處，像個大男孩沒有距離，「我戲裡要面癱，看到他就會笑場，因為他的臉很好笑，好幾場戲要看著他的眉毛演戲。」

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