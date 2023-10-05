劉雨柔罹患恐慌症不敢出門！前夫要求探望婆婆 一句話曝離婚預兆
藝人劉雨柔去年與格鬥選手黃育仁結束6年婚姻，2020年她遭遇偷拍事件，導致她罹患恐慌症，近日她上節目談起當時的身心狀況，她透露前夫不能理解她罹患的疾病，還要她出門探視婆婆，一句話深深傷了她的心，也漸漸埋下離婚的種子。
記者薛羽彤／綜合報導
劉雨柔在《新聞挖挖哇》透露，當時遭遇廁所偷拍事件後，只要看到相同場所都會很害怕，甚至因為針孔攝影機長得像手機充電器，所以看到充電器也會感到恐慌。長時間她讓自己封閉在這個情況裡，不斷問自己「為什麼是我遇到」、「為什麼他要做這種事」，無法走出這段經歷導致她罹患恐慌症。
而當時前夫因媽媽住院，加上劉雨柔身心狀態不好，深怕她會做出什麼事，必須一直陪在她身邊顧著她，所以只好醫院家裡兩邊跑。而偷拍事件發生後，劉雨柔足不出戶，連下樓拿掛號信都無法，只要踏出家門就會呼吸急促、手腳發麻。
某天前夫忍不住問「妳什麼時候才要去醫院看我媽？」劉雨柔不解反問他「你知道我生病了嗎？你真的知道我現在的狀況嗎？還是你覺得我是在開玩笑？」前夫表示劉雨柔是心理生病，但身體上還是可以行走，「但是妳可以走啊，妳為什麼不去看一下她？」甚至直接對著劉雨柔說：「她躺在病床上，就是一個病人，你可以走就是要去看她」，前夫的一番話讓劉雨柔心裡相當受傷，也是兩人日後離婚的原因之一。