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亞運網球摘金！但沒打網球竟也「網球肘」　家事多做10%小心病變

▲「網球肘」常發生在網球初學者身上而得名，但即使不打網球的人，也可能只因多做10%家事就產生病變，圖為中華隊出戰杭州亞運。（示意圖／中華奧會提供）
▲「網球肘」常發生在網球初學者身上而得名，但即使不打網球的人，也可能只因多做10%家事就產生病變，圖為中華隊出戰杭州亞運。（示意圖／中華奧會提供）

NOWnews／綜合報導

杭州亞運打得火熱，中華隊也頻傳佳績，網球拿下2金2銀1銅，引起熱烈討論。許多人耳熟能詳「網球肘」，卻不知這毛病未必發生在打網球的人身上，醫師說，其實處理家事若太繁重，一樣會有網球肘困擾，關鍵在於「勞損」，所以適當的休息、保養一定不能少。

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新光醫院復健科主治醫師林於廷說，網球肘為「手肘外側肌腱病變」的俗稱，是一種手肘肌腱而產生疼痛的疾病，很多人以為此與手肘活動有關，其實這條肌腱連接到手腕和手指，負責此二部位的伸展動作，所以反覆使用手腕，或最近突然增加勞動，都可能造成肌腱發炎，發炎的點就在肌腱連接到骨頭的部位，即為手肘。

▲網球肘。（圖／新光醫院提供）
▲網球肘是「手肘外側肌腱病變」的俗稱，發炎的點在肌腱連接到骨頭的部位，即是手肘。（圖／新光醫院提供）
林於廷表示，網球肘名稱的由來，是因常發生在網球初學者身上，可能與訓練量過度有關，但有趣的是，根據研究，其實專業網球員有網球肘的比例不高，業餘玩家才比較容易出問題。

至於一般民眾，發生網球肘的原因經常是勞損，例如最近家務事增加，讓手腕伸展的時間太久，或長時間打字、操作器具，或反覆手腕屈伸，結果超過負荷。

林於廷指出，很多網球肘患者都會抱怨，最近也沒多操勞，不知為何痛成這樣，事實上勞損就是在不知不覺中累積成傷害，研究發現，只要比肌腱平常負荷量稍微提高10%，次數一多，便會產生病變。

而當發炎、疼痛產生後，往往不只局部病變，也可能影響大腦對疼痛的感知，及動作模式的變化，例如右手肘伸腕肌腱發炎，常發現患者會用伸指肌腱代償伸腕動作，結果疼痛也延伸到手臂前側、同側肩膀和肩胛骨肌群力量、甚至連左手肘力量都變弱，無力的肌肉又造成後續勞損問題。

在治療上，林於廷說，會希望患者及早擺脫疼痛－無力－傷害－疼痛的惡性循環，所以治療大方向為局部疼痛控制和肌腱修復，及系統性動作控制訓練、疼痛的自我管理與情緒調整等。

林於廷表示，生活上許多動作都會使用手腕和手指，感覺痛就要休息，不過很多家事不能不做，所以治療的積極面應增強肌，練壯一點，以後就比較不會反覆受傷了。
 

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