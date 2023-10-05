日本跨黨派國會議員組史上最大團參與國慶 「翡翠騎士」也來了
雙十國慶即將到來，關於外賓邀訪參與狀況，外交部今（5）日表示，太平洋友邦諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）將率團來台出席國慶大典，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（簡稱「日華懇」）會長古屋圭司率該會成員共計43位國會議員組成「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」，訂於10月7日至10日訪台參加雙十國慶；此外，接棒橘色惡魔，日高校「翡翠騎士」受邀也受邀來台演出。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷應我國政府邀請，訂於今（112）年10月8日至12日率團訪台。昆洛斯總統訪團一行17人，成員包括諾魯教育部長孟克（Richard-Hyde Menke）、土地管理部副部長艾吉爾（Jason Bingham Agir）、外交暨貿易部次長塔布那（Dominic Joselito Tabuna）、國會議員柏尼克（Shadlog Armait Bernicke）及史考蒂（Charmaine Eraidinomo Scotty）等重要官員與民意代表。
昆洛斯總統訪台期間將會晤蔡英文總統、參加國慶慶典系列活動、出席第7屆「玉山論壇」發表開幕演說，並接受蔡總統及外交部長吳釗燮設宴款待，就兩國合作議題交換意見。
日本部分，台灣日本關係協會協會祕書長范振國表示，「日華懇」訪問團在台期間除向蔡英文總統覲賀、參加國慶大會及出席外交部長吳釗燮主持的國慶酒會外，也將拜會立法院長游錫堃及臺灣日本關係協會會長蘇嘉全，並參訪臺灣大學、烏山頭水庫及八田與一紀念園區等。
范振國指出，台灣與日本在各個領域交流合作關係緊密，「日華懇」是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要的窗口。此次訪團成員除了會長、眾議員古屋圭司外，也包括該會顧問衛藤征士郎及幹事長、眾議員萩生田光一等重量級人士。
范振國也說，「日華懇」籌組大型祝賀團參加我國國慶，除以實際行動展現對台灣的支持，也更加彰顯台日間的堅實友誼及夥伴關係。
此外，范振國說，繼去年京都橘高校後，今年東京農業大學第二高校所屬吹奏樂隊也將應邀來台參加府前廣場演出。該樂隊素有「翡翠騎士」的稱號，在日本國內大型比賽經常奪得佳績，精湛的表演將為我國雙十國慶增添光彩。