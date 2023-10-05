10/4亞運成績統計／拳擊雙銀入袋　中華隊12金14銀20銅、排名第6

亞運射箭／2屆亞運奪1金1銀2銅　陳怡瑄：上了場最大的敵人是自己

▲中華隊陳怡瑄（左）、黃逸柔、王律勻三位女箭手在複合弓女團金牌戰以229:230不敵印度，拿下銀牌。（圖／中華奧會提供）
▲中華隊陳怡瑄（左）、黃逸柔、王律勻三位女箭手在複合弓女團金牌戰以229:230不敵印度，拿下銀牌。（圖／中華奧會提供）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運複合弓女子團體最後一日賽程，中華隊陳怡瑄、黃逸柔、王律勻三位女箭手在金牌戰以229:230不敵印度，拿下銀牌。賽後黃逸柔坦言輸得有些可惜，但也稱印度隊實力確實強勁，是很好的學習和挑戰目標。

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這次金牌戰強碰實力強大的印度，其實台灣女將們並非沒有機會取勝，前兩輪甚至一度取得總分領先，但是黃逸柔、王律勻兩支7分箭讓印度趁機趕上，三輪射完雙方平手。第四回合我國以58:59落敗，，最終總分229:230屈居銀牌。

▲中華射箭代表隊選手王律勻。（圖／中華奧會提供）
▲中華射箭代表隊選手王律勻。（圖／中華奧會提供）
雖然有些遺憾，但三人都表示對於表現感到滿意，黃逸柔表示，本屆比賽因為疫情關係而延期，讓隊員們在準備更加辛苦。其實今天在四強戰前一晚自己因為緊張、並沒有睡好，所幸今天靠著隊友鼓勵和經驗分享，蠻很享受比賽的過程。

首次參加亞運的王律勻，這次射箭順序排在中間，她笑說有兩位學姊一前一後守護，在場上很安心，「我這一、兩年其實很少有進決賽爭金的機會，但上了場相信學姊會保護我。」

▲杭州亞運複合弓女子團體4強賽，中華隊陳怡瑄、黃逸柔、王律勻三位女神箭手齊力以230:224射下韓國，闖進到金牌戰，確定保底銀牌。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運複合弓女子團體4強賽，中華隊陳怡瑄、黃逸柔、王律勻三位女神箭手齊力以230:224射下韓國，闖進到金牌戰，確定保底銀牌。（圖／中華奧會提供）
上一屆雅加達亞運陳怡瑄和潘宇平攜手在複合弓混團賽奪金，本屆杭州亞運她也有參加複合弓混團賽，並和張正韋銅牌戰驚險以157:154擊敗哈薩克，為我國進帳獎牌，她個人兩屆賽會進帳1金1銀2銅。這次女團賽事，她擔任第一順位的射手，發揮也是最穩定的。

▲中華隊複合弓女將陳怡瑄在兩屆亞運進帳1金1銀2銅。（圖／中華奧會提供）
▲中華隊複合弓女將陳怡瑄在兩屆亞運進帳1金1銀2銅。（圖／中華奧會提供）
賽後陳怡瑄分享自己多年射箭的心得，直言「射箭場上最大的敵人是自己」，因此她不會去想和誰交手，或是為擊敗誰而高興，上了場就是想做到自己能做到的。

這次以些微差距輸給印度，其實比賽內容相當接近，未來再交手不是沒有機會討回來。黃逸柔說，印度現在是國際賽場上最頂尖的隊伍，而且這次中華隊也是有將他們作為假想敵。

▲中華射箭代表隊選手黃逸柔，在複合弓女團與隊友一起奪銀。（圖／中華奧會提供）
▲中華射箭代表隊選手黃逸柔，在複合弓女團與隊友一起奪銀。（圖／中華奧會提供）
「比賽就是這樣，其實決賽我們的10分率比他們還高，但就是射了2支7分箭，不過對上他們（印度）就是一種挑戰和學習，雖然有點可惜，但我們回去還會再多加努力。」黃逸柔如此總結道。

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