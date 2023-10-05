亞運射箭／2屆亞運奪1金1銀2銅　陳怡瑄：上了場最大的敵人是自己

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然有些遺憾，但三人都表示對於表現感到滿意，黃逸柔表示，本屆比賽因為疫情關係而延期，讓隊員們在準備更加辛苦。其實今天在四強戰前一晚自己因為緊張、並沒有睡好，所幸今天靠著隊友鼓勵和經驗分享，蠻很享受比賽的過程。
首次參加亞運的王律勻，這次射箭順序排在中間，她笑說有兩位學姊一前一後守護，在場上很安心，「我這一、兩年其實很少有進決賽爭金的機會，但上了場相信學姊會保護我。」
上一屆雅加達亞運陳怡瑄和潘宇平攜手在複合弓混團賽奪金，本屆杭州亞運她也有參加複合弓混團賽，並和張正韋銅牌戰驚險以157:154擊敗哈薩克，為我國進帳獎牌，她個人兩屆賽會進帳1金1銀2銅。這次女團賽事，她擔任第一順位的射手，發揮也是最穩定的。
賽後陳怡瑄分享自己多年射箭的心得，直言「射箭場上最大的敵人是自己」，因此她不會去想和誰交手，或是為擊敗誰而高興，上了場就是想做到自己能做到的。
這次以些微差距輸給印度，其實比賽內容相當接近，未來再交手不是沒有機會討回來。黃逸柔說，印度現在是國際賽場上最頂尖的隊伍，而且這次中華隊也是有將他們作為假想敵。
「比賽就是這樣，其實決賽我們的10分率比他們還高，但就是射了2支7分箭，不過對上他們（印度）就是一種挑戰和學習，雖然有點可惜，但我們回去還會再多加努力。」黃逸柔如此總結道。
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。