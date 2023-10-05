再邀馬英九出席國慶 游錫堃：今年突然不來，令人費解！
前總統馬英九日前表示，總統蔡英文從前年開始，將雙十國慶的英文改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，今年拒絕出席國慶大會，對此身為國慶慶籌會主委的立法院長游錫堃今（5）日再度向馬英九喊話，再次鄭重邀請參加國慶大會，強調「Taiwan National Day」以使用第3年，「今年突然不來，令人費解！」
記者陳威叡／台北報導
馬英九日前於臉書發文，表示以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年國慶大會，說明從前年開始，蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文就是「台灣國慶日」，質疑國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」，批評這是不折不扣的「台獨」路線。
對此身為慶籌會主委的游錫堃今日於臉書發文，表示再次代表慶籌會，鄭重邀請「馬先生」參加今年中華民國台灣的國慶大會。提及馬稱不參加的理由是國慶相關文案的主視覺上印有「Taiwan National Day」，但已經使用第3年了，前2年都有來參加，「今年突然不來，令人費解！」另強調「Taiwan」 使用，早在2010年，馬英九擔任總統的任內就開始使用了。