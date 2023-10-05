快訊／小犬颱風來襲　台南、高雄、屏東明（5）日停止上班上課

小犬來襲　高市府提醒下半天起愈晚風力還會再增強

▲機車騎士許女與乘客吳女行經六合一路時遭樹吹落樹枝砸到，高市警局新興分局獲報後立即前往處理。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲機車騎士許女與乘客吳女行經六合一路時遭樹吹落樹枝砸到，高市警局新興分局獲報後立即前往處理。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

「小犬」颱風來襲，高雄從昨夜至今(5)日上午風勢強勁，造成多處路樹倒塌、招牌掉落，其中六合一路的路樹被強風吹倒時，造成路過的機車騎士許女與乘客吳女受傷；強風也造成大高雄地區最多曾有9787戶停電，山區居民預警撤離人數合計429人。高市府也提醒民眾，高雄仍在警戒區內下半天起，南部地區愈晚風力還會再增強，留意有局部大雨或豪雨。

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▲三民二分局獲報轄區大樓廣告帆布搖搖欲墜，到場發現係部分繩索鬆脫，立即拉起封鎖線，管制、指揮交通，並聯絡大樓主委與廣告公司前來處置。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲三民二分局獲報轄區大樓廣告帆布搖搖欲墜，到場發現係部分繩索鬆脫，立即拉起封鎖線，管制、指揮交通，並聯絡大樓主委與廣告公司前來處置。（圖／記者郭凱杰翻攝）
根據高雄市政府統計，截至今午10時，高雄市政府統計，小犬颱風造成全市路樹倒塌案約90件（已處理近70件）、廣告招牌掉落11件（已處理9件）、交通號誌損壞2件處理中。

強風也造成高雄市9787戶停電，其中楠梓區、鼓山區、林園區各有1000多戶曾停電，幸經搶修後已復電，至今天上午10時，剩下1817戶尚未復電，包括桃源區824戶、永安區522戶、大樹區445戶及內門區、小港區、鳥松區、六龜區少數住戶。

今天凌晨0時許，六合一路人行道的路樹樹枝被「小犬」颱風的帶來的強陣風吹落，許姓女子（22歲）剛好騎機車載乘客吳姓女子（27歲）經過，機車被樹枝砸到，高市警局新興分局獲報後立即前往交管並將受傷乘客吳女送醫治療，騎士許女膝蓋擦傷未送醫。 

同時，在前金區民生二路、鳥松區澄清路，今天凌晨也都有路樹倒塌，警方也派人到場拉起封鎖線，並通知相關單位派遣重機具移除道路上的樹枝。

高市府也提醒民眾，中央氣象署昨已發布小犬颱風陸上颱風警報，高雄仍在警戒區內，今白天隨著颱風中心逐漸向西移動，下半天起南部地區愈晚風力還會再增強，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；降雨方面，氣象署對高雄山區發布豪雨特報，留意有局部大雨或豪雨。

高市府也請事業單位務必加強工作場所設備及環境巡檢，落實補強、穩定、繫固、清淤、疏濬、增置砂包、確保防水閘門及抽水裝置能正常運作，並檢視防颱措施、鄰水作業及施工時，務請加強防範設施，加強防颱及防災準備，以確保勞工安全。

另外，受小犬颱風來襲影響，原訂112年10月5日(四)14:30~16:00在新光里活動中心的左營小型徵才活動取消辦理；原訂112年10月6日(五)09:30~12:00在路竹區天后宮地下室禮堂舉行的路竹中型徵才活動，順延至10月13日(五)同一時間地點舉辦。

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