小犬來襲　高市府提醒下半天起愈晚風力還會再增強

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強風也造成高雄市9787戶停電，其中楠梓區、鼓山區、林園區各有1000多戶曾停電，幸經搶修後已復電，至今天上午10時，剩下1817戶尚未復電，包括桃源區824戶、永安區522戶、大樹區445戶及內門區、小港區、鳥松區、六龜區少數住戶。
今天凌晨0時許，六合一路人行道的路樹樹枝被「小犬」颱風的帶來的強陣風吹落，許姓女子（22歲）剛好騎機車載乘客吳姓女子（27歲）經過，機車被樹枝砸到，高市警局新興分局獲報後立即前往交管並將受傷乘客吳女送醫治療，騎士許女膝蓋擦傷未送醫。
同時，在前金區民生二路、鳥松區澄清路，今天凌晨也都有路樹倒塌，警方也派人到場拉起封鎖線，並通知相關單位派遣重機具移除道路上的樹枝。
高市府也提醒民眾，中央氣象署昨已發布小犬颱風陸上颱風警報，高雄仍在警戒區內，今白天隨著颱風中心逐漸向西移動，下半天起南部地區愈晚風力還會再增強，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；降雨方面，氣象署對高雄山區發布豪雨特報，留意有局部大雨或豪雨。
高市府也請事業單位務必加強工作場所設備及環境巡檢，落實補強、穩定、繫固、清淤、疏濬、增置砂包、確保防水閘門及抽水裝置能正常運作，並檢視防颱措施、鄰水作業及施工時，務請加強防範設施，加強防颱及防災準備，以確保勞工安全。
另外，受小犬颱風來襲影響，原訂112年10月5日(四)14:30~16:00在新光里活動中心的左營小型徵才活動取消辦理；原訂112年10月6日(五)09:30~12:00在路竹區天后宮地下室禮堂舉行的路竹中型徵才活動，順延至10月13日(五)同一時間地點舉辦。