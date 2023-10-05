峮峮遭林柏宏劈腿！《此時此刻》親密劇照公開 洩漏養眼好身材
啦啦隊女神峮峮加入Netflix愛情影集《此時此刻》卡司，一張劇照洩漏側面超兇身材，與林柏宏當街親密摟頸，劇中林柏宏面臨愛情的兩難，與Lulu（黃路梓茵）泳池約會相擁牽手，卻又讓峮峮躺入懷中，甚至還被男生告白，幾乎是男女通吃的萬人迷，向來不拒絕他人對自己的喜歡，享受在眾多女性的曖昧與追求中，這樣的他卻遇見與眾不同的女孩，讓他的愛情觀產生了愛情變化。
記者羅凌筠／綜合報導
對此林柏宏表示：「其實這個角色是因為原生家庭的影響，因為缺愛所以想要從更多人身上得到愛。」也分享此次面臨的挑戰，這次是單元影集，跟每位演員的相處因為戲分的關係比較短暫，「在短時間內需要很明顯的表現出不同的關係，是比較挑戰的地方。」
《此時此刻》共有10段不同的愛情故事，謝欣穎飾演暢銷小說作家，霸氣摘下章廣辰口罩獻吻，眼眶泛淚告白：「每一天都想要見到你。」兩人在超市搶購衛生紙時結緣，甚至發現彼此是住在正對面的鄰居，如此奇葩的相遇和命中注定的緣分，令人更加期待後面的發展。
而林心如與林熙蕾詮釋同志曖昧情，從高中時期結識到對彼此動心，卻與外界眼光掙扎拉扯，如今學生時期的青澀初戀再次碰見，兩人能否再次正視自己的內心？林心如分享：「我一直都很想嘗試這樣的角色，也很開心有機會跟自己很喜歡又很好的朋友林熙蕾來一起演出，希望有機會能夠有更多戲劇或電影的演出機會，來好好的挑戰這樣的角色。」《此時此刻》11月10日上線。