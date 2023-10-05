小犬颱風明早登陸！蘭嶼刮「歷史級強風」　風雨最劇烈時刻來臨

小犬「10級暴風」襲恆春！墾丁鐵皮屋升空解體　1秒消失畫面曝光

▲小犬颱風10級暴風半徑涵蓋恆春，有墾丁民眾目睹，一棟民宅上方的鐵皮屋竟整棟被強風吹走，並在空中解體消失。（圖／翻攝自臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」）
▲小犬颱風10級暴風半徑涵蓋恆春，有墾丁民眾目睹，一棟民宅上方的鐵皮屋竟整棟被強風吹走，並在空中解體消失。（圖／翻攝自臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」）

記者賴禹妡／綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）今（5）日早上颱風中心短暫登陸鵝鑾鼻，10級暴風半徑涵蓋恆春，為當地帶來強烈的風雨，小犬颱風災情頻傳。就有墾丁民眾目睹，一棟民宅上方的鐵皮屋竟整棟被強風吹走，並在空中解體消失，讓她嚇壞狂喊：「阿彌陀佛！」 

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該名網友在臉書「恆春半島公共事務討論社團」中PO出影片，只見小犬颱風的狂風暴雨正在肆虐恆春地區，而墾丁一棟民宅上方的鐵皮屋被強風吹得搖搖晃晃，最終敵不過風雨，整間倏然被吹起來並在空中解體，掌鏡人目睹驚悚的一幕，也忍不住連連嚇喊：「阿彌陀佛！」影片曝光後，也引來網友驚呼，「哇！！太恐怖了」、「好嚇人」。 

▲▼民宅上方的鐵皮屋被強風吹得搖搖晃晃，最終敵不過小犬颱風的風雨，整間倏然被吹起來並在空中解體。（圖／翻攝自臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」）
▲▼民宅上方的鐵皮屋被強風吹得搖搖晃晃，最終敵不過小犬颱風的風雨，整間倏然被吹起來並在空中解體。（圖／翻攝自臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」）
▲▼民宅上方的鐵皮屋被強風吹得搖搖晃晃，最終敵不過小犬颱風的風雨，整間倏然被吹起來並在空中解體。（圖／翻攝自臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」）
前氣象局長鄭明典今日一早就分享小犬颱風的「雷達回波圖」，並表示「強回波剛好都在海面上！颱風中心幾乎就通過懇丁雷達站上空，強回波環繞海面方向，對台灣最低衝擊的通過！」 

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，雖然小犬颱風北側的風雨較弱，但實際風雨最強的「眼牆周圍」，也就是90公里的十級暴風半徑仍對南台灣造成劇烈影響，包括蘭嶼測到的17級以上強風、墾丁今早的強風豪雨，都是受到眼牆影響而出現，因此「颱風眼雖然無風無雨，但周圍的風雨才是最該小心的」。 

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