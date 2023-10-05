小犬颱風來襲　林欽榮慰問市府出勤工務人員

「小犬」颱風為高雄帶來強風豪雨，高雄市副市長林欽榮今(5)日由工務局局長楊欽富陪同前往楠梓區學專路視察兩側樹木巡檢工作及慰勞辛苦出勤工作人員，除要求工務局公園處除動員人力加強行道樹疏枝、支架固定、路燈及開關箱檢修等，並整備自有救災機具人力，一有災情發生，立刻投入救災，加速完成樹木移除等復舊工作，恢復市容亦維護市民朋友道路使用安全。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局表示，楠梓區學專路皆為大型樹木，因緊鄰住家導致生長歪斜，為抵抗強風及讓住戶安心，故颱風來臨前已針對樹木修剪外，並對歪斜樹木進行鋼支架支撐，增加抗風能力，今日亦派工班進行學專路沿線樹木巡檢作業，維護市民安全。
隨後，林欽榮前往工務局新工處的｢鼓山區龍德新路南側道路開闢及往東延伸跨越愛河橋梁工程｣進行防汛整備視察，颱風來襲期間，工務局新工處除派員加強工區周邊側溝排水淤積清理及公園落葉、垃圾清掃，確保溝渠洩水功能暢通。
同時，在愛河兩旁提岸增加沙包整備避免工區泥水外流阻塞河道，移動式抽水機及防汛資材已完成整備待命，為確保防洪措施即時發揮防汛功能，並於施工便橋兩側增加水位觀測計每時監測愛河水位情形。且派員留守持續辦理巡查檢視及周清淤疏濬維護工作。
工務局也提醒民眾颱風期間減少不必要外出，如遇有路燈及路樹等設施損壞，皆可通報市府應變中心或撥打1999市民專線，公園處獲報後即會調派人力機具到場緊急處理，以確保市民人身安全；颱風過後，公園處將即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。