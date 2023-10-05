曾敬驊求婚賈靜雯！兩人姊弟戀差23歲 《此時此刻》甜蜜畫面曝光
Netflix非典型都會愛情影集《此時此刻》宣布將在11月10日全球獨家上線。由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，邀來《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆。劇中賈靜雯所飾戀愛實境節目製作人周莉文，與助理王可杰（曾敬驊 飾）曖昧互動，上下屬關係的兩人感情昇華成辦公室姊弟情，預告中曾敬驊濃情注視賈靜雯，並緊握手甜密求婚：「Would you marry me？（可以嫁給我嗎？）」後半段兩人雙眼凝視逐漸湊近，莉文（賈靜雯 飾）主動伸手撫摸可杰（曾敬驊 飾）側臉，兩人的姐弟戀也令人好奇將如何發展。
記者薛羽彤／綜合報導
對此，曾敬驊分享與賈靜雯對戲的感想：「滿緊張的，但也很期待能合作的。主要的感情戲在第一天就要拍掉，還好最後都順利拍完。」
另外也看見暢銷小說作家姚之璇（謝欣穎 飾）霸氣摘下林宥德（章廣辰 飾）口罩獻吻，眼眶泛淚告白：「每一天都想要見到你。」兩人在超市搶購衛生紙時結緣，甚至發現彼此是住在正對面的鄰居，如此奇葩的相遇和命中注定的緣分，令人更加期待後面的發展。
Netflix《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種遇見愛情的故事。