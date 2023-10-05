抖音都在談恆大許家印！謝金河揭「背後訊息」：中國跨出正確一步
中國恆大集團於今年8月在美國申請破產保護，想要尋求債務重組，但隨著創辦人許家印涉嫌違法遭警方採取強制措施，恆大集團多位核心成員被帶走調查，恆大集團的崩解似已無法避免。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，他發現這幾天抖音「幾乎用盡所有篇幅」在報導恆大的許家印，從他發跡到掏空資產都說得很清楚，謝金河認為抖音帶頭聲討許家印，這是中國傳達出要戳破房市泡沫的「正確一大步」。
記者倪浩軒/綜合報導
謝金河今（5）日在臉書發文表示，自己平常很少看抖音，這幾天發現抖音幾乎用盡所有篇幅，報導只有兩個重點，「一個是恆大的許家印，從他的發跡到掏空資產，錢流到海外，都描述得清清楚楚。另一個是中植系爆雷，從毛阿敏發跡，到她的老公解直錕在練瑜珈猝死，到整個中植系統，及15萬高額投資人血本無歸，都說得很清楚」。
謝金河指出，抖音負有政策宣導的任務，這等於是中央「透過抖音向人民傳達了一個重要訊息」，那就是中央「正準備直搗房地產破洞，並追究房企大亨掏空資產，債留中國，錢流海外的惡形惡狀」。抖音帶頭聲討許家印，接下來是清理恆大系資產。謝金河認為，「這個殺鷄警猴動作，也暗示像碧桂園，融創，世茂，佳兆業，雅居樂，綠地集團等，必須比照辦理，否則很可能步上許家印後麈，被拘押...」
謝金河表示，更值得關注的是，抖音找來很多經濟學家，告訴民眾，「中國靠房地產衝高GDP的時代已經過去，中國必須坦然面對房地產泡沫，拆掉爛尾樓，戒掉靠房地產增值的鴉片，重新尋找中國新的經濟含金量...」
謝金河最後結論，這是戳破房地產泡沫很重要的一大步，「如果中國政府能勇敢邁出這一步，甚至勇敢讓超過60兆美元價值的房地產總值去掉一半，這很可能是中國經濟重振的最關鍵一步！」