「Lin bay好油」恐嚇案大翻車！吳崢：藍白以為撿到槍卻發生膛炸
農業FB粉專「Linbay好油」板主林裕紘近期持續追打進口蛋爭議，隨後宣稱因關切相關議題遭到恐嚇，並引發藍白陣營砲轟民進黨政府搞「綠色恐怖」。不過，2日晚間傳出案情大翻轉，檢警發現發文恐嚇的人，竟是其友人、國民黨黨工許哲賓，林裕紘也為自導自演道歉。新北市中和區立委參選人吳崢今（5）日表示，藍白以為撿到槍，沒想到卻發生膛炸。
記者呂炯昌／台北報導
由「模仿天王」郭子乾主持的《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》，今日邀請民眾黨發言人楊寶楨、媒體人黃暐瀚、吳崢與大學生代表，針對現今政治最熱門的時事話題進行辯論。
針對「Linbay好油」恐嚇案大翻車，吳崢表示，進口蛋政策是因為國內雞蛋不足，要平抑蛋價，但是進口過程發生進口蛋商標示不清、保存期限標錯，政府要坦然接受，做不好要持續改進，所以沒有為農業部長陳吉仲辭職平反的問題。
林裕紘被爆是民進黨員，吳崢表示，林裕紘2020年申請入黨，在黨內沒有參加活動、擔任黨職，任何人沒有前科都可以入黨，要說是民進黨主席賴清德指使太牽強。
吳崢說，林裕紘一開始自導自演聲淚俱下稱遭到恐嚇，現在真相大白是演戲，當初指控民進黨的國民黨與民眾黨，是不是該為此道歉，當初藍白以為撿到槍，打得很開心卻發生膛炸，但是膛炸之前開了幾槍傷到民進黨，應該為開槍傷人道歉。