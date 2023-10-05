小犬颱風造成桃園地區5千餘戶停電 台電：預計今日18時恢復供電
「小犬」颱風襲台，陸續造成桃園停電災情，台電桃園營業處表示，小犬已累計造成桃園地區曾高達5千餘戶停電，桃園區營業處已全力動員進行電力修復，截至今（5）日10時止已有4千餘戶恢復供電，尚有約3百餘戶停電中，主要停電區域集中在楊梅、蘆竹、觀音、大園等地區，台電桃園營業處表示，將全力搶修，預期今日18時前恢復供電。
記者李春台／桃園報導
台電桃園營業處說明，由於颱風橫掃桃園地區，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心給予包容。
台電桃園區處指出，為增進搶修效率，與桃園市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向桃園市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路。
台電桃園區營業處表示，由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒！