金鐘58／主持7年沒漲薪孫協志喊「得獎加1萬」　56開唱將缺席金鐘

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孫協志也透露，其實節目開播7年來，主持費從未漲過。也難怪今眾人逮到機會就要求加薪。不過，「益智及實境節目主持人獎」對手可是陶晶瑩、吳宗憲、曾國城等主持前輩，王仁甫不禁苦笑說：「其實我們加薪也只是講講而已，因為對手真的蠻強的。」他們乾脆將希望放在「人氣獎」，甚至岔賭，若得獎要製作人在節目錄製7週年澳門外景時，要跳「澳門塔」。
《飢餓遊戲》5位主持，首次一起入圍金鐘，可惜無法齊聚參加典禮。屆時人在馬來西亞準備開演唱會的孫協志，表示，「只要是在空擋，我們都還會關注。」王仁甫則還妄想要先走完紅毯，再搭紅眼班機回馬來西亞開唱，甚至算盤打到旺旺董事長私人飛機上。
豆花妹和峮峮首次登金鐘星光，戰袍令人關注。王仁甫雖無緣親眼看到，也相當期待，虧說：「其實很期待一起走紅毯，每次你們穿這樣（節目服裝），都感覺不出是女生。」媒體關心2人服裝會否有大尺度？王仁甫更好奇：「花花你願意露腳趾嗎」？而對腳趾保護到家的豆花妹當場拒絕，甚至表示寧可選露乳溝，腳趾不能讓人看見。
去年孫協志對金鐘人氣獎賽制不滿，覺得不公平，在臉書發文砲轟主辦單位。今年則改變規則，用LINE投票，無法灌票，孫協志坦言：「如果說制度是好，那我覺得基本上就不會有什麽，太大的爭議。」他發文不是因為太在意得獎問題，只是希望主辦單位能在注意公平性，「那大家就會，對於這個獎項會更重視啊，會更開心。」
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