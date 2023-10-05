小犬颱風龜速遠離台灣！南部風雨週六才趨緩 氣象署揭停班課機率
小犬颱風（國際命名：KOINU），中央氣象署簡任技正伍婉華指出，宜蘭、新竹、苗栗已脫離小犬颱風暴風圈範圍，不過小犬颱風結構持續受到台灣地形破壞，整體強度有稍微減弱，預估未來持續朝台灣海峽靠近時，強度還會再越來越弱，東部、北部風雨在明日會更為趨緩，不過西南部地區由於離颱風較近，整體風雨預估週六（10月7日）才會趨緩。明日停班停課部分，若以風力判斷，除了澎湖外，各地機會都不高，但仍要視地方政府會評估災害和交通狀況考量決定。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華表示，小犬颱風今日上半天不斷與台灣地形出現交互作用，路徑因而出現不規則運動，不過目前小犬颱風已距離鵝鑾鼻陸地有90公里，且路徑並無明顯北偏的情況，預計會緩緩進入台灣海峽，不規則運動的情形也會減少，各地風雨明日都將慢慢趨緩，停班停課機率較不高。
雖然小犬颱風準備遠離，但日基隆北海岸、桃園以南、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖仍容易有9至11級強陣風，其中澎湖易有12級以上強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
據氣象署觀測，從週三（10月3日）0時至今日上午11時，屏東縣墾雷降下445.5毫米雨量最多，其次是台北市擎天崗433毫米、宜蘭縣太平山376毫米、台東縣利嘉林道310毫米、花蓮縣赤柯山280.5毫米、台中市南湖圈谷260毫米、新北市桶後245.5毫米、桃園市拉拉山212毫米；此外蘭嶼也有17級以上強風；恆春14級；東吉島13級；大武、台南、新屋11級；成功、澎湖、彭佳嶼10級。