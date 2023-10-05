頭頸癌一線免疫治療納健保專家有共識 健保署排定19日中共擬會
頭頸癌作為台灣男性的重大威脅，不只衝擊患者本身，也對本就不寬裕的家庭造成沉重的負擔。衛福部健保署副署長蔡淑鈴今（5）日接受媒體聯訪時指出，目前排定於10月19日召開共擬會議，討論將「移轉性或無法切除的復發性頭頸部鱗狀細胞癌」的第一線免疫治療納入健保，最快12月1日就有機會提供給病友使用，估計可造福600至700人。
記者林志怡／台北報導
台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元說明，頭頸癌是台灣最具特殊代表性的癌別之一，高居台灣男性癌症發生率第3位、男性死亡率第4位，且逾半數為無法手術的晚期患者、也難以取得國際治療指引建議的免疫藥物，如今台灣第四期口腔癌的男性死亡年齡中位數只有62歲，比整體平均餘命少了18年。
頭頸愛關懷協會秘書長鄧海玲則提到，頭頸癌病人大多是基層藍領勞工，用勞力養家糊口，且健康知識水準普遍偏低，不受社會重視，讓他們更難替自身的治療權益發聲，往往一人罹癌、拖垮全家；沒有能力籌錢治療的癌友，只能以殘破不堪的身體接受傳統治療，能撐過一關是一關，看不到一線生機。
不過，日前台灣頭頸部腫瘤醫學會邀集蔡淑鈴，與臨床專家、病友團體代表等會議討論，最終認為頭頸癌治療選擇少，專家已有共識將免疫藥物用於頭頸癌一線治療列為優先給付項目之一，如順利最快今年12月就能造福頭頸癌患者。
蔡淑鈴今日接受媒體聯訪時進一步指出，相關免疫藥物目前已有藥廠提出納入健保相關申請，目前也已排定於10月19日召開共擬會議，若共擬會議予以通過，將展開與廠商議價的程序，順利的話，12月1日就有機會提供給病友使用，估計可造福600至700人。