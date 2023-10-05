木村拓哉氣炸要分手「反對公司改名」 跟龜梨和也可能逃出傑尼斯
日本「傑尼斯事務所」2日宣布10月17日起將改名為「SMILE-UP.」，社長東山紀之當時透露內部有人反對改名，今（5）日《週刊文春》就證實東山紀之口中的人就是木村拓哉；木村拓哉更因此氣壞，有意自立門戶出走；同樣身為台柱之一的龜梨和也，似乎也考慮獨立。
記者陳雅蘭／綜合報導
傑尼斯社長東山紀之在2日的記者會上表示，公司內部有人反對改名，「我還滿佩服那些人的。」而執著「傑尼斯」3個字的正為木村拓哉，《週刊文春》報導指出：「他抗議到最後，依然反對公司改名。」木村好友兼傑尼斯同事也透露，木村多次質疑：「為什麼公司要改名？」
據悉，木村拓哉因為改名一事感到沮喪，因此暫停富士電視台《教場》特別篇的拍攝，劇組透露木村拓哉認為劇本寫不好之外，更表示「現在（拍）不是時候」，但傳言遭到傑尼斯否認。
木村拓哉雖然隸屬傑尼斯，但工作幾乎都由他自己決定，這次看到公司被迫改名，他似乎有意自立門戶走出傑尼斯；龜梨和也也考慮獨立，但他是在此前就萌生想法，今年他罕見開設IG帳號時，亦是未經過傑尼斯的同意，假設木村拓哉真的出走，他似乎也沒有留下來的理由。
傑尼斯稍早否認木村拓哉反對改名，但木村拓哉、龜梨和也是否退出事務所，他們無法干涉；報導也指出新公司代理合約是由松本潤提出，所以「嵐」暫時未考慮離開公司。