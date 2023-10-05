郭子乾86歲媽媽糖尿病逝世！全家守到最後 哽咽：有讓她感到驕傲
藝人郭子乾的媽媽上個月因糖尿病逝世，上周則因喪事告假，今（5）日回歸《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》主持，也讓外界相當擔心郭子乾的心情狀況。面對媒體關心，郭子乾似乎還在調適心情，體型也消瘦不少，他說，媽媽的告別式已經在中秋節前夕舉辦，也罕見分享與媽媽的生前互動。
記者詹鎰睿／台北報導
郭子乾解釋，媽媽有家族遺傳的糖尿病史，大約在30歲左右發病，而作為子女的他，總是以正向的角度給媽媽加油打氣。不過，郭子乾難掩落寞地說，本來媽媽開完刀之後，狀況都還不錯，誰知道第二天急轉直下，傷口感染必須截肢，後來二度動刀後，發現血壓非常低，心臟負荷不了，整個過程發生的很突然。
而在媽媽凌晨離世那天，全家人都在病床前陪伴到最後一刻。由於郭子乾當天晚上還有舞台劇《謝謝大家收看》演出，結果在表演過程中，剛好演到王偉忠的故事，有一場目送爸爸進加護病房的橋段，郭子乾也把感情全都放在表演上，就連台下的編導等其他工作人員都被他精采演出所震攝，直到演出完畢後，大家才了解他真情流露的原因。
郭子乾受訪時不禁回憶與媽媽的生前互動，他說，媽媽是一位虔誠的天主教徒，常常去教會服務，生前最放心的就是哥哥，「我哥哥成績太優秀，目前待在台積電20多年，是高階主管。」郭子乾還爆料，哥哥光是一年的分紅就不得了，雖然年輕時，媽媽很反對郭子乾進入演藝圈，談及此事，郭子乾如釋重負地說，媽媽在知道自己是「郭子乾媽媽」後，她就覺得很驕傲。