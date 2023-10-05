Google Pixel 8台灣大獨賣！搭資費「手機0元」　再送新款智慧錶

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10月5日至10月11日預購 Google Pixel 8系列，並於10月12日開賣日到10月14日前申辦5G指定專案購機，享限量早鳥禮，購買 Google Pixel 8 Pro贈送價值1萬2990元的 Pixel Watch 2(LTE)智慧錶；購買 Google Pixel 8送價值5990元Pixel Buds Pro耳機。加碼送 Google Pixel 8系列用戶MyVideo豪華月租12個月免費看、KKBOX 3個月及GeForce NOW最高3個月免費體驗。
myfone網路門市提供額外加碼好康，預購期間不論申辦專案或購買空機，都能抽Google智慧生活大禮包，禮包內含Nest Hub 智慧音箱、Chromecast（支援 Google TV 4K）與Pixel Buds A-series；10月5日至7日早鳥預購者，還能加碼抽SONY PS5遊戲主機。10月31日前申辦5G指定專案購買Google Pixel 8系列，最高送1,000元momo幣；購買Google Pixel 8系列空機用戶，並完成舊機回收，則可抽500元myfone電子禮券。
Google Pixel 8 系列搭載 Tensor G3 晶片， Pixel 8採用 6.2 吋全新Actua螢幕，更新率最高可達 120 Hz，售價 2萬4900元起。Pixel 8 Pro 則採用 6.7 吋高解析度 Super Actua 螢幕，後置三鏡頭升級，帶來更好的感光度與微距對焦，售價3萬3900元起。