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Google Pixel 8台灣大獨賣！搭資費「手機0元」　再送新款智慧錶

▲Google Pixel 8系列手機由台灣大電信獨賣，提供指定方案手機0元，早鳥預購一樣加送最新款智慧錶。（圖／官方提供）
▲Google Pixel 8系列手機由台灣大電信獨賣，提供指定方案手機0元，早鳥預購一樣加送最新款智慧錶。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

Google昨（4）晚發表年度旗艦機 Google Pixel 8、 Pixel 8 Pro及 Google Pixel Watch 2，早在發表會前，台灣大電信方案提早曝光，電信商由台灣大獨賣，且早鳥申辦指定資費手機0元再加送Pixel Watch 2智慧錶，今（5）日公布更多細節，網路下單還加碼抽大禮包。這次雖然價格調漲許多，但早鳥禮大方送上破萬元的智慧錶，對於用戶來說還是頗具吸引力，預料預購買氣應該會頗旺。

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台灣大哥大連續4年電信獨家賣 Google Pixel 硬體產品，今（5）日起開放預購，10月12日於實體門市與網路門市電信獨賣 Google Pixel 8系列、 Pixel Watch 2。申辦台灣大指定專案月租1,399元， Google Pixel 8(128GB)就能0元帶走；申辦指定專案月租1,899元， Google Pixel 8 Pro(128GB) 也可0元入手，VIP用戶續約購機最高折5,000元。

10月5日至10月11日預購 Google Pixel 8系列，並於10月12日開賣日到10月14日前申辦5G指定專案購機，享限量早鳥禮，購買 Google Pixel 8 Pro贈送價值1萬2990元的 Pixel Watch 2(LTE)智慧錶；購買 Google Pixel 8送價值5990元Pixel Buds Pro耳機。加碼送 Google Pixel 8系列用戶MyVideo豪華月租12個月免費看、KKBOX 3個月及GeForce NOW最高3個月免費體驗。

▲Google 在台推出全新旗艦手機Pixel 8 、Pixel 8 Pro 以及第二代智慧手錶Pixel Watch 2，即日起展開預購，電信商由台灣大電信獨賣，提供手機0元資費。（圖／官方提供）
▲Google 在台推出全新旗艦手機Pixel 8 、Pixel 8 Pro 以及第二代智慧手錶Pixel Watch 2，即日起展開預購，電信商由台灣大電信獨賣，提供手機0元資費。（圖／官方提供）
myfone網路門市提供額外加碼好康，預購期間不論申辦專案或購買空機，都能抽Google智慧生活大禮包，禮包內含Nest Hub 智慧音箱、Chromecast（支援 Google TV 4K）與Pixel Buds A-series；10月5日至7日早鳥預購者，還能加碼抽SONY PS5遊戲主機。10月31日前申辦5G指定專案購買Google Pixel 8系列，最高送1,000元momo幣；購買Google Pixel 8系列空機用戶，並完成舊機回收，則可抽500元myfone電子禮券。

Google Pixel 8 系列搭載 Tensor G3 晶片， Pixel 8採用 6.2 吋全新Actua螢幕，更新率最高可達 120 Hz，售價 2萬4900元起。Pixel 8 Pro 則採用 6.7 吋高解析度 Super Actua 螢幕，後置三鏡頭升級，帶來更好的感光度與微距對焦，售價3萬3900元起。

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