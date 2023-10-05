「Lin bay好油」恐嚇案大翻車！楊寶楨：國民黨工涉案難切割
農業FB粉專「Linbay好油」板主林裕紘近期持續追打進口蛋爭議，日前宣稱因關切相關議題遭到恐嚇，並引發藍白陣營砲轟民進黨政府搞「綠色恐怖」。不過，2日晚間卻傳出案情大翻轉，檢警發現發文恐嚇的人，竟是他的友人、國民黨黨工許哲賓，林裕紘也為自導自演道歉。民眾黨黨團副主任兼發言人楊寶楨今（5）日表示，民眾黨是被欺騙，民眾黨主席柯文哲說「不要譴責被欺騙的人」，反而是國民黨工涉案，比較難以切割。
記者呂炯昌／台北報導
由「模仿天王」郭子乾主持的《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》，今日邀請媒體人黃暐瀚、中和市立委參選人吳崢、楊寶楨與大學生代表，針對現今政治最熱門的時事話題進行辯論。
針對「Linbay好油」恐嚇案大翻車，楊寶楨表示，當初看到新聞超級傻眼，回顧前立委黃國昌直播影片，林裕紘聲淚俱下，當時值得被同情，一碼歸一碼，柯文哲說應該譴責造假的人，不該譴責被欺騙的人，台灣人看到有人被欺負會去聲援，這是人之常情，民眾黨知道被騙後立刻譴責不可造假，呼籲林裕紘趕緊回國面對應負責任。
楊寶楨說，在野黨國民黨比較慘，立委曾銘宗是執行長，許哲賓會不會平時也幫忙立院黨團搜集記者會資料、會不會都只使用「Linbay好油」的說法，國民黨要切割比較困難，後續檢調調查，國民黨也要去面對。
楊寶楨也指出，在野黨在監督政府過程中，看到議題要發聲、看到弱勢者要去伸援，不論是網軍出征、側翼帶風向是不好的風氣，言論自由都要持續捍衛，她拜託網軍不要傷害別人，網路發言造謠造業，可能會毀滅一個家庭。
10/05 鄉民大學問Dlive直播連結