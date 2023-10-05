貝克漢不畏出軌全家赴首映！跳舞逗笑貝嫂26年 IG互動洩婚姻現況
享譽國際的「足球金童」大衛貝克漢，昨（4）日在Netflix推出個人紀錄片《貝克漢》，曝光他曾背著「貝嫂」維多莉亞出軌女助理事件，驚動外界。夫妻倆與孩子們攜手出席首映會，貝克漢跳舞逗樂維多莉亞，並在IG堅定喊話：「26年來，仍然用我的舞蹈逗她笑，愛妳！」維多莉亞也甜蜜回應：「我們都非常愛你！」
記者黃雅琪／綜合報導
貝克漢與維多莉亞不畏外遇事件公諸於世，昨日甜蜜出席首映會，貝克漢在IG曬恩愛：「26年來，仍然用我的舞蹈逗她笑，愛妳！」維多莉亞則回應：「仍然讓我大笑，我還在教貝克漢跳舞，我們都非常愛你，並且為你感到驕傲。」照片中貝克漢展現幽默舞姿，俏皮的逗樂愛妻維多莉亞，顯見兩人早已走過婚變難關。
紀錄片《貝克漢》由奧斯卡金像獎得主費雪史帝夫執導，聚焦大衛貝克漢，收錄從未曝光的剪輯片段，記敘他出身平凡，而後竄紅為國際足球巨星的點滴歷程。貝克漢退役後仍然忙於幕前工作，品牌代言接不完，5月時出席澳門酒店開幕活動，與中國大陸藝人Angelababy「十指交扣」互動，還引起大量關注；出身於「辣妹合唱團」的維多莉亞，專心投入經營個人品牌，經常出席時尚大秀場合。