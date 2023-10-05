金鐘58／人氣獎初選結果出爐！《綜藝玩很大》、《模仿犯》奪冠
▲第58屆電視金鐘獎舉辦「網路人氣票選活動」，初選票選結果出爐，由節目類《綜藝玩很大》、戲劇類《模仿犯》奪冠，目前已經進入決選階段。（圖／三立提供）
記者詹鎰睿／綜合報導
｜ 2023-10-05 15:17:22 2023-10-05 15:20:33
第58屆電視金鐘獎頒獎典禮，今年再次舉辦「網路人氣票選活動」，邀請全民一同決定他們心目中年度最佳綜藝節目與戲劇節目，也讓觀眾喜歡的作品能獲得兼具專業與市場的肯定。目前初選票選已經截止，節目類由《綜藝玩很大》奪下第一，戲劇類則由《模仿犯》拔得頭籌。初選票數最高五部作品將進入第二階段「金鐘58最具人氣獎決選票選」，決選自10月5日至10月18日止，總票數最高者即為今年人氣獎得主。
「金鐘58最具人氣獎初選票選」由LINE TODAY與金鐘獎合作，邀請觀眾選出心中的年度「最具人氣綜藝節目」及「最具人氣戲劇節目」，初選已於4日截止，總投票人數186,082人參加投票，總票數533,453。綜藝節目以《綜藝玩很大》居前，共有45,017票、《飢餓遊戲》共43,085票暫居第二，前兩名相距票數不大，而《嗨！營業中》排名第三名，則有17,613票，第四名為《天才衝衝衝》，第五名則是《原子少年 ATOM BOYZ》。 《綜藝玩很大》與《飢餓遊戲》在去年票選中就是最熱門的話題，比拚相當激烈，而今年兩大節目又彼此廝殺，連加油團也使出全力催票，彼此都有不能輸的壓力。 ▲節目《飢餓遊戲》再度與《綜藝玩很大》碰面廝殺。（圖／三立提供）
而在戲劇方面，初選前三名目前分別是《模仿犯》、《人選之人-造浪者》及《村裡來了個暴走女外科》，第四名、第五名則為《她和她的她》、《牛車來去》。《模仿犯》今年是入圍最大贏家，共17項入圍，觀眾也非常支持，票選數為28,338，入圍14項的《人選之人-造浪者》則搭上選舉話題，票選也很高，票數是24,211，排第三名的《村裡來了個暴走女外科》則有20,115票。
各節目也呼籲觀眾趕快參與「金鐘58最具人氣獎決選票選」，投下關鍵性的一票。58金鐘播節目類、戲劇類播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
▲《模仿犯》則奪下戲劇類人氣初選票選第一。（圖／三立提供）