雙十穿「藍白紅」免費！第2人只要10元　觀光遊樂園推優惠

柳營尖山埤渡假村邀請遊客把國旗顏色穿上身，在10月7日至10月10日連假期間，只要身穿「藍、白、紅」三色服裝入園，門票免費。如果有其中任兩色，也能享有75元的優惠價，等同打對折。
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東勢林場遊樂區針對10月份壽星或者每個月10日出生的壽星，推出免費入園的優惠，邀請壽星們一同親近山林森呼吸。另外整個10月份，憑僑胞卡入園的話，全車享160元優惠價入園。
主打南洋風情的大路觀主題樂園也祭出，如果是10月10日當日壽星，門票不用錢。就算不是雙十節當天出生，只要是10月份生日的壽星，亦可享有100元的優惠價。
觀光遊樂園可說是孩子們的放電天堂，西湖渡假村在國慶連假期間，推出12歲以下兒童免費，如果是購買雙人野餐888元方案的消費者，也可以搭配2名12歲以下兒童免費入園。
麗寶樂園也是鎖定12歲以下兒童推優惠，在入園時出示健保卡，那麼探索世界或馬拉灣雙園擇一，優惠價100有找，只要99元。小人國主題樂園也推出，未滿12歲憑健保卡現場購票，就能享有100元的優惠價。
台東原生應用植物園為了吸引國小學童來認識藥草，則是祭出6歲到12歲的孩童，可用100元入園。頑皮世界在國慶連假期間，只要是6歲以下，通通免費，6歲以上門票6折起。
小叮噹科學主題樂園則推出3歲以下的小朋友可免費入園。如果是3歲以上，全票可享近乎對折優惠。野柳海洋世界也打出3歲以下小朋友不用錢，遊客參與生日卡任務就能參加抽獎。
北部最大室內主題樂園的尚順育樂世界，就算碰上下雨天也能玩個過癮，在國慶連假期間鎖定身高未滿90公分幼童，門票免費。
就算不是10月份壽星，也沒有國旗元素的服飾，只要手中發票有「8」，最低299元就能嗨玩樂園。劍湖山世界在國慶期間，遊客拿出112年9至10月份發票，對中1個8，可享有499元的優惠價，對中2個8，則是399元，如果對中3個8，只要299元。
如果是雙十節這天前往雲仙樂園的話，門票優惠價只要250元。遠雄海洋世界則是在網路商城，推出套票優惠，雙人套票或家庭套票都打78折，邀民眾獨樂樂不如眾樂樂；另外設籍宜花東的鄉親十月來玩的話，門票折300元
國慶連假去九族文化村的話，原價900元的門票，特惠價只要780元，還能免費搭乘日月潭纜車。
九族文化村還跟大眾運輸合作，如果搭配高鐵假期，就能免費爽玩跟搭日月潭纜車。如果是購買南投客運九族自由行車票，那麼台中-九族來回加上樂園門票，千元有找，只要930元。
有不少業者選擇與台灣好行合作，柳營尖山埤渡假村推出，如果是搭台灣好行菱波官田線或者新營客運(黃3、黃4)前來，比照兒童票價，100元就能入園，劍湖山則祭出，憑台灣好行斗六古坑線的票根購票，門票只要450元，約打45折。
另外，如果是搭豐原客運209號公車前往東勢林場遊樂區，那麼門票比照鄉親票，只要60元。搭大眾運輸前往杉林溪森林生態渡假園區，就能享有250元的門票優惠價。小叮噹科學主題樂園在10月7日至10月10日活動期間，憑任一大眾運輸之乘車購票證明，就享有350元優惠價入園。
交通部觀光署也呼籲，民眾出遊多搭乘大眾運輸，自駕也請隨時注意天候與道路狀況，平安出遊快樂歸。