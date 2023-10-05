名家論壇》黎榮章／大數據分析藍白合　可能嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步透過QuickseeK快析輿情資料庫比較目前四名可能的總統參選人網路聲量，柯文哲在7、8月聲量都是最高，單月聲量甚至衝破92萬則，距離單月百萬則聲量不遠，而9月聲量則是賴清德拔頭籌，單月聲量有72.5萬則。反觀侯友宜的網路聲量都是老三，甚至在9月時的數字還掉到剩52.3萬則，和郭台銘僅差幾百則聲量。即便侯友宜9月動作連連，不只率團訪美，也開始積極提出政見，官方臉書的影片量也開始提升，但這一連串操作，都沒讓他的網路聲量提升，甚至比他9月的聲量還比7、8月更低。聲量持續走低，無論民調或網路聲量，侯友宜都輸柯文哲，令外界不禁質疑，在野整合真的有「侯柯配」空間？
另一方面，若比較民進黨、國民黨、民眾黨等3政黨近3個月來的網路聲量，可發現柯文哲聲量在總統參選人中雖屬於前段班，但民眾黨的網路聲量，卻遠不及民、國兩黨。整體而言，這3個月來民進黨共累積616萬則、國民黨573萬則、民眾黨372萬則聲量。畢竟民、國兩黨公職較多，人多力量大，平常能帶起更多與自身政黨相關的討論。而民眾黨的網路聲量低，民眾黨立委參選人更需要強力母雞柯文哲輔選拉抬，才能突破演算法限制，在網路輿情世界中殺出血路。因此，柯文哲若接受整合當副手，民眾黨小雞、政黨票恐怕會從激烈的立委選戰中滅頂，想必這也是柯文哲至今未透露願當副手的考量之一。
藍白整合固然是非綠陣營支持者的最大期待，也是最有可能勝選、下架民進黨的方程式，但柯文哲目前民調、網路聲量都勝過侯友宜，民眾黨的立委參選人、民眾黨政黨票，也都要靠柯拉抬，這個新興小黨才能繼續成長茁壯，在這些前提之下，柯文哲真的有可能接受國民黨一廂情願的「藍白合」嗎？答案恐怕早已不言而喻。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com