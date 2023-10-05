貝克漢全家身價170億！挖角球王梅西 創個人年收入新高
48歲英國足球金童貝克漢（David Beckham）一家的身價高達4.25億英鎊（約台幣170億元），與「辣妹合唱團」出身的歌手老婆維多莉亞印鈔功力驚人，甚至還能出席英國皇室成員哈利王子婚禮，可說是平民貴族的代表，尤其貝克漢接掌美國職業足球大聯盟的「邁阿密國際」主席，今年成功挖角足壇巨星梅西，5年內創造5億美元（約台幣160億元）的營收，打出漂亮一仗。
記者羅凌筠／綜合報導
貝克漢時尚寵兒的形象屹立不搖，手握捷豹汽車、愛迪達、三星、H&M、漢堡王、卡達足球大使等代言，更密謀創立自己的醇酒品牌，不過貝克漢最主要的收入，是來自2018年創辦的球隊邁阿密國際，貝克漢今年從法甲豪門PSG，挖角阿根廷球王梅西，不僅為球隊贏得第1座聯盟盃，而且梅西加盟球隊之後，邁阿密國際的市值已經飆升到10億美元（約台幣320億元），貝克漢光是球隊的年收入就達5000萬美元（約台幣16億元）。
維多莉亞的歌手組合「辣妹合唱團」在90年代紅遍半邊天，曾創下年收入6000萬英鎊（約台幣24億元）的驚人紀錄，至今每年的版稅依舊可觀，維多莉亞還擁有自己的時尚品牌，市值5800萬英鎊（約台幣23億元），尤其她的4個子女布魯克林、羅密歐、克魯茲、哈珀都是行走的招牌，手握不少高奢品牌代言，貝克漢一家的身價高達4.25億英鎊（約台幣170億元）。