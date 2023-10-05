影／讚麥卡錫做對的事被罷免　賴清德有感：我希望馬英九出席國慶

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賴清德致詞時指出，2024大家要團結，醫師蔣渭水說，「民眾要團結，團結真有力」，在選舉還剩第100天，同濟會賴清德後援會今天成立，意義重大，大家用愛心、疼心，團結守護台灣。
賴清德提到，團結有三層意義，第一、民主力量要團結，這場重大選舉不僅影響國家走向、後代子孫幸福、民主憲政體系是否能夠延續，更影響到印太和平穩定，所以民主力量一定要優先團結，贏得勝利，讓台灣在民主道路上持續壯大。
賴清德以多位民主大聯盟成員為例，強調民主力量團結的重要，他提到競選連任的吳思瑤、充滿理想的謝佩芬、許淑華、李坤城等。在跨黨派合作上，賴清德也提及苗博雅、曾柏瑜、吳崢等多位立委參選人，並分享小故事。
賴清德說，邀約苗博雅時，苗博雅沒有隨即答應，而是擔心排擠其他優秀人選因而謙虛推辭；邀約曾柏瑜時，曾柏瑜則表示「只要台灣有需要，大家肯定我的能力，我絕對義不容辭」，二話不說接下任務；提到吳崢時，賴清德大讚他為投入政治工作，放棄美國籍等，賴清德感性表示，「大家看看這群年輕人，是不是令人感動」。
在跨領域合作上，賴清德提到林志潔、曾聖凱等參選人，表示他們憑藉專業，受到學界與社會肯定，但都為了台灣，離開學校、投入政治工作，賴清德也因此憶起1996年他棄醫從政的往事，「為了台灣與國家，面對中國的威脅，大家都願意站出來」。
賴清德接續說，第二、國內要團結，執政黨推動國家建設、服務人民，在野黨則要監督政府，「無論朝野，都是為了人民，面對中國威脅，台灣國內朝野一定要團結」。
對於馬英九表態不出席國慶典禮一事，賴清德說，「我是希望他能參加，因為他是前任的總統，參加國慶有重要的意義，他現在說不參加，連帶在野黨也說他們不要參加，那這樣台灣就不團結了」；賴指出，馬說總統蔡英文就任後，國慶日的識別標誌英語用Taiwan National Day，但是馬沒注意到中文都是「中華民國國慶」，行政院長陳建仁說，英語用Taiwan National Day已經第三年了，馬前兩年都參加，今年不參加，那會發生這個事情？「大家覺得奇怪嗎？實在不必要，應該繼續參加」。
賴清德接著說，最近一件事他感受很深，美國眾議院議長麥卡錫被11名共和黨議員發動罷免，民主黨去支持這11人，使麥卡錫被罷免，這是美國歷史上第一個被罷免的眾議院議長，為何同黨的國會議員發動罷免？因為議長為了政府關起來的議題，使11名較「鷹派」的人，對民主黨採取較「鷹派」作為，但麥卡錫認為，把政府關起來，是何等重大的事情，所以他與民主黨政府協商，讓政府能夠繼續，「結果本黨11個國會議員不滿，認為你是共和黨議長，怎麼可以去幫忙民主黨政府？所以罷免成功」。
賴清德續指，被罷免後的議長說他無法看軍人眼睛，「應該給他們的薪水卻不給他們」，國家要進步，政府不能關起來，公務人員薪水一定要留下來、建設一定要繼續，所以他被罷免「沒怨嘆」，他認為是做對的事情，「這款的議長、這款的格局，有值得咱稱讚嗎？」
賴清德強調，所以馬英九看到國家需要，面對中國威脅，台灣朝野一定要團結，不要因為什麼原因，就不來國慶日，「大家用掌聲歡迎他好不好！」
最後一點，賴清德說，世界民主陣營要團結，呼籲全世界同舟共濟、團結一致，面對中國威脅，台灣社會也不必再害怕；賴清德也說，未來他將會持續守護台灣，促進台灣的民主和平與繁榮發展。