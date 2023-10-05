台灣國慶是台獨路線！馬辦：馬英九絕無可能為蔡政府背書
針對副總統賴清德與立法院長游錫堃對於前總統馬英九拒絕出席府前國慶大會的批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（5）日表示，這更加證明蔡政府已經圖窮匕見，完全無法回應「Tawan National Day（台灣國慶日）」的質疑。蕭旭岑表示，台灣國慶日，就是「台灣國國慶日」，根本是不折不扣的台獨路線，違反中華民國憲法，民進黨最倚賴的美國也不支持，馬英九絕無可能幫蔡英文政府背書。
記者余祥／台北報導
蕭旭岑指出，賴副總統提到前美國國務卿希拉蕊那次會面，馬前總統當時就有說明，他是用台灣來的總統，而不是「台灣國總統」，賴副總統可能根本搞不清楚，或者幕僚給的資訊有誤。蕭旭岑強調，馬前總統當年參加教宗就職典禮，碰到時任美國副總統的拜登，也是說明自己是台灣來的中華民國總統。
至於游錫堃指出所謂2010國慶主視覺，蕭旭岑強調，更是不倫不類，魚目混珠。台灣是家園，與「台灣國的國慶日」根本天差地別。游錫堃為何不提2015年，馬總統任內最後一次國慶，主視覺中間還有ROC（中華民國）？
蕭旭岑呼籲游錫堃，不要「竹篙湊菜刀」，胡亂牽拖，自己身為中華民國國慶籌備委員會主任委員，卻偷偷摸摸放任「台灣國國慶日」，把雙十國慶變成台灣國的國慶，這連獨派都大聲反對。建議游錫堃既然領中華民國薪水，應該要嚴肅地勸諫蔡英文懸崖勒馬，不要再違反中華民國憲法了。