小犬颱風北台藍營首長出席國慶酒會飲酒遭揶揄 新北府製圖表反擊
中颱小犬襲台，正巧適逢國民黨部舉辦112年國慶酒會，包含2024總統參選人、新北市長侯友宜等北台藍營首長都出席，被網友做成梗圖嘲諷酒會變成是北北基桃的防颱指揮中心。對此，新北市政府今（5）日發布新聞稿還製作圖表反擊，指出市府團隊早自3日上午起就全面戒備，局處各就各位進駐強化三級開設，甚至還酸民進黨主席賴清德今日還在出席選舉後援會行程，反問身為副總統，為何還是選舉優先，防颱放兩邊？
記者吳嘉億／新北報導
市府新聞稿中指出，新北市以嚴肅謹慎的態度面對防颱工作，各局處同仁堅守崗位，種種防颱作為持續進行，都是為確保市民朋友的身家財產安全；並強調侯友宜無時無刻都在關注新北市防颱整備情況，市府團隊皆上緊發條，即使新北並未被氣象署列入警戒區域，依舊防颱總動員，務求滴水不漏。
新北市府說到，呼籲刻意帶風向，製造新北防颱不作為假象的有心人士，與其噴口水造謠，為何不敢問曾有「賴神問童」經典畫面的賴清德，在全台各縣市全力投入防颱之際，怎麼今天還在出席於飯店舉行的後援會行程，難道不知道中南部、東部正受到小犬颱風侵襲，各地陸續傳出災情。
新北市政府強調，在全台各縣市政府努力投入防颱的時刻，部分有心人士以及綠營民代紛紛出籠，竟不是齊力防颱，反而是刻意張冠李戴，誤導民眾，呼籲執政黨以人民的生命財產為念，防颱優先，停止政治抹黑。