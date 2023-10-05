翡翠騎士明抵台！9日與UCLA棕熊樂隊、建中交流　行程一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
東京農業大學第二高等學校吹奏樂部於1962年開校同年創立，至今已逾60年，曾赴日本各地參與吹奏樂與行進樂隊大賽，並抱回多項大獎，包含吹奏樂大賽51次縣大會金賞、西關東吹奏樂大會連續2年金賞、全日本行進管樂大賽連續3年金賞，並在去年與京都橘高校吹奏樂部共同榮獲「金賞」殊榮，更是群馬縣第一所在同年榮獲2座全國性大賽金賞的學校，因為學生們穿著綠色表演服裝，而得到「翡翠騎士」的稱號。
去年訪台的「橘色惡魔」人數約90人，今年預定訪台「翡翠騎士」則有148人，陣容更為盛大，為了來台演出，「翡翠騎士」特別準備動漫組曲，包括《航海王》、《七龍珠》、《灌籃高手》還有《櫻桃小丸子》的主題曲，相信屆時會讓民眾相當有共鳴。
「翡翠騎士」來台行程一次看
文總表示，「翡翠騎士」明天20點55分抵台，第一件事就是到總統府前廣場標線，劃記表演隊形位置，10月7日到總統府前廣場參與國慶預演，10月8日前進高雄港七號碼頭，進行首次海外公演。10月9日將在台北圓山大飯店快閃演出，接著和UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊等四校齊聚兩廳院戶外廣場交流，10月10日參與國慶大會，並預定10月11日返國。
10月6日，20點55分抵台
10月7日，參與國慶預演。地點：總統府前廣場
10月8日，16點，高雄首演，將與高雄女中、樹德家商及高雄高商3校進行交流。地點：高雄港7號碼頭
10月9日，9點30分到9點45分，圓山大飯店快閃演出。地點：圓山大飯店戶外廣場
10月9日，15點到16點40分，台美日四校交流（翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊）。地點：兩廳院前廣場
10月10日，參與國慶大會。地點：總統府前廣場
10月11日，14點20分離台
UCLA棕熊行進樂隊是誰？
美國加州洛杉磯分校棕熊行進樂隊譽有「純金之聲」美名，曾參與洛杉磯奧運開閉幕及奧斯卡金像獎頒獎典禮，樂隊成員皆來自美國一流學府，每次演出皆以百人以上的盛大編制。
此次闊別7年再訪台，編制擴大超過百人，在國慶大會演出主要分為3個部份，首先將以精神十足的〈Bruin Fanfare〉與〈Strike Up the Band for UCLA〉為演出拉開序幕，尤後者為美國著名作曲家George Gershwin在1936年時獻給UCLA的禮物，是樂隊每每出賽應援時必演出的主題曲。
接著則帶來美國著名拉丁裔歌手Selena Quintanilla-Pérez的金曲組曲，此時美國正逢國家西班牙裔文化遺產月，在曲目選擇上也顯示出該校對多元文化的尊重與喜愛。結尾的〈The Mighty Bruins〉則是UCLA的經典「戰歌」，由曾獲奧斯卡金像獎的作曲人Bill Conti作曲，同時也是學校校隊的「勝利進行曲」。
「UCLA棕熊行進樂隊」來台行程一次看
文總指出，「UCLA棕熊行進樂隊」預計10月9日抵台，10月10日參與國慶大會後，將在10月14日到嘉義縣府前廣場演出，與東石國中樂旗隊、竹崎高中樂旗隊、嘉義縣街舞培訓隊等相互交流。
10月9日抵台
10月9日，15點到16點40分，台美日四校交流（翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊）。地點：兩廳院前廣場
10月10日，參與國慶大會。地點：總統府前廣場
10月14日，9點50分至10點40分，嘉義演出，美台四校交流。地點：嘉義縣府前廣場