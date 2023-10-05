蔣萬安赴市議會備詢禮物收不停　鍋子、米、釣竿、基泰模型樣樣來

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林延鳳提及，蔣萬安此前赴韓國時大談大數據實踐，秀出精美圖資，卻錯誤將簡報中YouBike高度設站需求的地區中，竟有一大片在陽明山、南港山區，甚至劃入擎天崗等沒馬路的地方，淪為國際笑話。
林延鳳指出， 未來這段時間，整個市府團隊應該針對施政滿意度墊底要想出解決方案，不要變成前台北市長柯文哲吊車尾的經驗，結果蔣萬安繼續實現，所以準備一支釣竿以及Youbike模型，比喻掉「吊車尾」送給蔣萬安。
市議員陳怡君則狂轟在基泰大直案，台北市府有多項缺失，她送上大直受災戶下陷民房模型，提醒蔣萬安市長不要忘記大直受災戶的眼淚。陳怡君表示，大直民房下陷案最大的罪魁禍首，就是基泰的偷工減料，以及對示警報告的見死不救、且視而不見。其次為前市長柯文哲所擅改的損鄰爭議，成為幫兇，再來才是裝聾作啞、墨守成規的台北市政府。
陳怡君說，台北市政府的市政顧問名單上，仍見基泰董事會專案顧問孫偉志，仍老神在在高掛「台北市政府市政顧問名單」，她批評，這位由蔣萬安以市長名義、親自頒發授證的基泰門神，在大直災難發生後，不聞不問、沒有任何協助與協調，沒有任何致意，沒有任何作用，讓市長蔣萬安的震怒變成耳邊風，讓副市長李四川焦頭爛額，更讓都發局局長在協調時相當無力，顯然不受任何影響。她也呼籲蔣市府應該要自我檢討、更要對基泰展現執行力。
苗博雅則諷刺的拿出一份被打上馬賽克的公文做成的畫送給蔣萬安，苗博雅說，9月20日她跟市府索資中央畜產會給市府的蛋流向資料，但資料送來後全都被打上馬賽克，她直言，「當議員這麼久沒有受過這樣的羞辱，我相信本會的所有同仁都沒有受過這樣的羞辱。」
苗博雅說，當天團隊跟衛生局溝通到晚上9點，衛生局堅持不能給，但21日有國民黨議員在臉書上貼出高清無法的同樣一份資料，且問的是相同問題，讓她感到非常震驚，也不解為何短短時間內，市府機器變成這麼不中立。
她也直言，蔣萬安之前擔任立委監督別人，但現在選上市長，希望蔣萬安可以接受市民監督，可以維持行政中立，「身為法律人，能接受這樣的事情嗎？我不能接受」，所以她將市府行政不中立的行為藝術做成一幅畫送給蔣萬安。