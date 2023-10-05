下林建安宮建廟200年陳國峰當選主委 期許再創鼎盛香火南霸天

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下林建安宮位於台南市南區，的歷史要追溯到清朝康熙年間由先人洪百萬恭請天上聖母在此供奉。到清朝道光三年(西元1823年)迄今屆滿200年，當地信眾裝塑了中壇元帥的金身，也在同一年建廟，中壇元帥神威顯赫庇佑地方居民頗多，更是府城會出轎的中壇元帥裡尺寸最大的一尊，再加上這尊中壇元帥雕刻神韻極佳，每每到了出轎之時，都成為許多人用鏡頭捕捉的焦點，所以被信徒稱為南霸天。
據地方耆老傳言，昔日下林有99口井，當地居民均以從事豆腐業為多，相傳明朝鄭和下西洋時，船隻來到台灣，因船上無水可飲用，遂派兵划船至下林取水，鄭和飲用士兵取回之井水後，備感甘甜爽口，便留了一桶井水待回朝時要敬奉給皇上，皇上在飲用下林的井水後讚不絕口，即隨口說出「呷著下林仔水 ，嘸肥亦會水」的有趣傳說。
陳國峰表示，自幼就在廟口長大，祖父、父親及他三代都在廟裡擔任志工，為前來上香問卜的信徒指點迷津，如今看著建安宮委員們老的老搬遷的搬遷相繼出走，讓委員會的成員一直出缺無法補齊，導致廟務工作無法順利運作，更影響信徒前來上香的意願，在建廟200年的歷史時刻，便號召親朋好友加入信徒重振風華，原本委員會要推派他父親出來擔任，因其父年事已高，改由陳國峰代父出征參選主委，終不負眾望順利票選通過，期許能再創建安宮下一個盛世。
下林建安宮第5屆管理委員會名單出爐，由委員票選推派陳國峰擔任主委，黃伯瑋、張友財、歐光榮、蔡森勇、邱晨碩、王建明、李坪堃、蔡俊良、黃宗憶及王震琪等10位正取委員，周育羽、李銪功及許雅雯3位是候補委員；在監委方面，由監委票選推派蔡俊男擔任常務監委，曾志仁及黃俊勳為正取監委，許哲智則為候補。