首創員工餐變飯店早餐！君品推米粉湯魯肉飯 北投老爺喝雙月雞湯
君品酒店雲軒西餐廳早餐檯自今年6月推出「Gau-Tsa 敖早」，邀集全台多家總計有百年歷史的台式早餐名店進駐，成功打造住房新賣點，現在其中的「正義豆漿店」的鹹豆漿、「永和周家麵」的涼麵、「兩喜號」的魷魚羹之外，另有第二波新菜色，把君品酒店高人氣員工餐「員廚米粉湯」，及台灣庶民小食之王「主廚家傳魯肉飯」，都將搬到餐廳給予房客與民眾享用，是全台五星級酒店首度有將員工餐點引入餐廳早餐檯之創舉。
記者葉盛耀/綜合報導
君品酒店表示，2023年第一季度已經恢復了至2019年同期水平的7成國際旅客入住率，第二和第三季度尤以日本、港澳和歐美地區的旅客回流速度最快。而美味的早餐是旅程的重要一環，也是旅客選擇住宿的關鍵因素，君品酒店因此邀請台灣在地名店小吃，像是「正義豆漿店」的鹹豆漿、「永和周家麵」的涼麵、「兩喜號」的魷魚羹，通通引進飯店早餐，也打響知名度。
現在君品酒店還有新創舉，即是把員工餐廳中最受歡迎的米粉湯，搬到五星飯店的早餐品項中。該米粉湯由身為彰化人、在君品酒店員工廚房擔任主廚已10年的大樹主廚研發，湯頭選用豬大骨熬煮，米粉吸收高湯後仍呈現最佳口感，最後撒上芹菜珠、油蔥酥及胡椒粉。搭配米粉湯的小菜及黑白切中的白蘿蔔、油豆腐、Q彈的灼豬皮，還要沾佐雙美人油膏、蒜蓉和薑，就是最台灣道地口味米粉湯。
另外還有大約30年廚藝經驗、擅長廣東菜的宜蘭人袁振嵐主廚，所珍藏家傳的魯肉飯，特選新鮮溫體黑毛豬的五花肉部位，手切方式為肉丁，加入醬油、冰糖等燜煮三小時，搭配Q彈米飯，還有油蔥酥與鵪鶉蛋、醃蘿蔔片。
除了台味早餐，雲軒西餐廳繽紛自助早餐既有的20多種新鮮蔬菜的繽紛沙拉吧、肉質軟嫩的自助現燙牛肉湯，以及現點現做的半熟蛋和歐姆蛋等餐點，也將於現場供應。
另外，君品collection旗下茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出全新泰式吃到飽饗宴，從沙拉、熱菜、湯、麵食、炸物、甜點，近20道的泰式料理，新亮相菜色包含青木瓜沙拉、紅咖哩炒白蝦、冬蔭功酸辣海鮮鍋、泰式椒麻雞、芒果椰奶慕斯等。假日下午茶980元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。
北投老爺酒店則是與蟬聯多年米其林必比登推薦美食品牌「雙月食品社」攜手合作，即日起至12月28日，凡入住北投老爺酒店旅客，除了能體驗北投白磺湯泉外，早餐更供應雙月人氣菜單「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯」。
此外，合作期間亦推出「湯╳湯」雙人入住含早餐優惠專案，平日每房每晚7900元起，入住即贈「雙月阿甘剝皮辣椒」每房乙罐及「愛恨椒芝麵」與「烏美汁」搭配而成的宵夜組合。也可選擇北投老爺全新改裝湯屋「以食會湯」專案，雙人泡湯搭配PURE歐式餐廳下午茶、午餐或晚餐三擇一，平日3288元起。