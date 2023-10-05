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宋仲基從律師轉當「財閥兒子」賺92億！變成男二不領薪水也無所謂

▲宋仲基拍韓劇《財閥家的小兒子》的片酬為一集3億，他也自認片酬「很高」，韓媒就公開他2年內賺了92億。（圖／friDay影音）
▲宋仲基拍韓劇《財閥家的小兒子》的片酬為一集3億，他也自認片酬「很高」，韓媒就公開他2年內賺了92億。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓犯罪電影《禍亂：地下秩序》由新人導演金昌勳執導，26歲小眾演員洪士彬主演，宋仲基選擇當男二助陣，宋仲基甚至一毛片酬都不拿，舉止引起討論。宋仲基從《黑道律師文森佐》到《財閥家的小兒子》收入至少92億韓元（約台幣2.3億元）；宋仲基也自認：「我的片酬非常高，如果我收了片酬，就會拉高《禍亂》的預算。」因此決定無酬演出。

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▲宋仲基無酬當男二出演《禍亂：地下秩序》。（圖／車庫娛樂）
▲宋仲基無酬當男二出演《禍亂：地下秩序》。（圖／車庫娛樂）
《禍亂：地下秩序》故事敘述想脫離地獄生活的少年言奎（洪士彬 飾），遇見黑幫成員治建（宋仲基 飾），兩人一起面對殘酷又危險的世界。該作不僅正式入選今年坎城影展「一種注目」單元、韓國釜山國際影展「韓國電影的今日-特別首映」單元，電影在坎城影展播放完後，現場歡聲鼓掌長達4分鐘，震撼千人。電影也確定11月3日在台上映。

其實《禍亂：地下秩序》電影預算只有40億韓元（約台幣1億元），宋仲基擔心自己的片酬會拉高製作費用，使作品重點被更改、無法真實呈現，故決定「零片酬」出演，他受訪表示：「在這項目中，錢對我來說並不重要，我不太在意錢，其實我滿不好意思提到我拍這部電影不收錢這件事，因為對我來說不重要，我只是想讓這部電影更完整。」

▲宋仲基是「HighZium Studio」的首位藝人。（圖／HighZium Studio）
▲宋仲基電視劇片酬一集從2億漲價至3億韓元。（圖／HighZium Studio）
宋仲基補充不收片酬的理由，「當我讀到劇本的時候，我覺得這是不錯的作品，但要我投資的話，我應該不會投資，因為它不是很商業的電影。劇本裡有一股能量，故事講了家庭暴力、社會弱勢族群，所以這是值得被拍出來的，我也希望能參與其中，但如果我要收片酬，恩...我的片酬很高，會提高整個電影的預算，會對這部電影不利，也跟電影不匹配。」

宋仲基放棄高額片酬的舉動引起討論，韓媒就公開他過去拍電視劇的片酬，2021年主演的《黑道律師文森佐》一集片酬為2億韓元，隔年身價暴漲，《財閥家的小兒子》漲至一集3億韓元，加上代言收入，促估2年期間賺了92億韓元。

宋仲基的兒子今年6月出生，他忙拍戲之餘也兼顧新手爸爸，他表示：「希望兒子長大後能看到爸爸參演這樣的電影。」宋仲基也感謝外界的祝福：「感謝有這麼多人祝賀我，孩子正健康的成長。因為是新手爸爸，所以沒想到孩子長得這麼快，孩子在身邊好好的長大，也讓我想成為更好的人。能在此介紹我喜愛的電影，我十分感激。」

▲洪士彬（右）擔任男主角，與宋仲基合作直呼好緊張。（圖／車庫娛樂）
▲洪士彬（右）擔任男主角，與宋仲基合作直呼好緊張。（圖／車庫娛樂）

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