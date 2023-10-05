宋仲基從律師轉當「財閥兒子」賺92億！變成男二不領薪水也無所謂

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實《禍亂：地下秩序》電影預算只有40億韓元（約台幣1億元），宋仲基擔心自己的片酬會拉高製作費用，使作品重點被更改、無法真實呈現，故決定「零片酬」出演，他受訪表示：「在這項目中，錢對我來說並不重要，我不太在意錢，其實我滿不好意思提到我拍這部電影不收錢這件事，因為對我來說不重要，我只是想讓這部電影更完整。」
宋仲基補充不收片酬的理由，「當我讀到劇本的時候，我覺得這是不錯的作品，但要我投資的話，我應該不會投資，因為它不是很商業的電影。劇本裡有一股能量，故事講了家庭暴力、社會弱勢族群，所以這是值得被拍出來的，我也希望能參與其中，但如果我要收片酬，恩...我的片酬很高，會提高整個電影的預算，會對這部電影不利，也跟電影不匹配。」
宋仲基放棄高額片酬的舉動引起討論，韓媒就公開他過去拍電視劇的片酬，2021年主演的《黑道律師文森佐》一集片酬為2億韓元，隔年身價暴漲，《財閥家的小兒子》漲至一集3億韓元，加上代言收入，促估2年期間賺了92億韓元。
宋仲基的兒子今年6月出生，他忙拍戲之餘也兼顧新手爸爸，他表示：「希望兒子長大後能看到爸爸參演這樣的電影。」宋仲基也感謝外界的祝福：「感謝有這麼多人祝賀我，孩子正健康的成長。因為是新手爸爸，所以沒想到孩子長得這麼快，孩子在身邊好好的長大，也讓我想成為更好的人。能在此介紹我喜愛的電影，我十分感激。」