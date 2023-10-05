馬文君洩漏國造潛艦機密？吳崢：卡潛艦國造最用力就是她

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郭子乾模仿「劉保潔」表示，郭璽指控馬文君洩密，又說前參謀總長李喜明賣台，郭璽成為電視台近期通告最多的人，是否國防委員會立委真能夠洩密？
吳崢表示，外交國防委員會審查國防預算確實會牽涉國防機密，當接觸機密的資料是不直接給書面資料、不傳真到辦公室，在立院開秘密會議，委員助理也不能進場聆聽，只有委員本人能參加，手機也不能帶進去、紙本不能帶出來。
吳崢進一步說，潛艦國造開過3次機密會議，機密會議參閱文書的簽名沒有法律效率，國防部只是提醒委員們保密，保密協議大家都簽了，包括國民黨委員江啟臣都有簽名，但是馬文君沒簽，是否擔心日後被反過來拿來打她；馬文君在機密會議進進出出講手機，大家也覺得很奇怪。
吳崢也提到，國防委員會中卡潛艦國造進程最用力就是馬文君，雖然立院表決是多數決，但委員們一講到卡潛艦國造最用力就想到她，卡得很明顯，2019年時國防部編列75億潛艦國造廠房建設經費，馬文君以「設計圖未畫出來」、「建造經費應由台船自己出」為由凍結，同年度國造潛艦設計預算62億元也凍結，很明顯是從頭到尾卡住，不給人蓋廠房、設計預算也卡，很明顯是要把這事情卡住。
吳崢指出，為何要卡住是議事技巧一環，預算被凍結行政部門不好做事，杯葛預算是要行政部門到辦公室跟你談，包括卡人士預算、業務費，是要別的案子幫忙。
吳崢質疑，2019年審預算時全面卡前建國造預算，逼得國防部開機密會議，把技術輸出許口等核心機密拿給立委看，但是馬文君又不簽保密協議、又猛講手機，「到底過程中妳是在賣弄什麼關子？」
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