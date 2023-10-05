黃光芹曝藍營內參民調！侯、郭僅差1% 黃士修：難怪不擇手段打郭
資深媒體人黃光芹稍早曝光一份自稱是國民黨內參民調，結果顯示2024總統大選如果是一對一，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，分別與民進黨總統參選人賴清德對打，民調分別為38.8%、37.8%。對此，郭辦發言人黃士修直言，郭、侯只差1%，難怪表面上說郭不重要，實際上卻是不擇手段把郭往死裡打。
記者林怡昕／台北報導
黃光芹在臉書曝光一份民調，且附註是「國民黨自己的內參」，結果顯示在四腳督下，賴清德的支持率是29.3%、民眾黨總統參選人柯文哲22.3%、侯友宜17%，郭台銘則是13.3%。
不過如果是一對一，柯文哲以45.9%領先賴清德39.4%，侯友宜以38.8%落後賴清德的45.5%，郭台銘也以37.8%落後賴清德的43.4%，侯、郭兩人僅差1個百分點。
對此，黃士修在該篇貼文下留言，原來國民黨也知道，無黨無派的郭，跟全黨支援的侯，只差1%，直言「看起來應該是產品差異吧」。
「果然大我只有泱泱大黨的我」，黃士修說，難怪表面上說郭不重要、郭邊緣化，實際上卻是不擇手段把郭往死裡打。
黃士修說，如果侯友宜沒掛國民黨，民調又會是多少呢？以及，現在侯友宜代表國民黨，一直想吸收柯文哲當副手，柯文哲的支持者能接受嗎？朱立倫當初把郭台銘排除在外，到頭來讓國民黨陷入僵局。