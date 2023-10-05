新加坡「擁車證」價格創新高！買車先繳360萬　以價制量控管4輪族

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疫情後人流移動重新變得頻繁，推動了買車的需求，新加坡的擁車證價格也因而連創新高。根據《BBC》報導，擁車證加上稅金，在新加坡想要擁有一輛標準的Toyota Camry Hybrids，比在美國買入同款車型的成本貴上6倍。
雖然新加坡被視為世界上最富裕的國家之一，但新加坡年薪的中位數約為121188新元，也就是說一般人花掉一整年薪水也不夠買一張擁車證，導致許多民眾放棄買車，2023年新加坡民眾擁有汽車的比率僅約為11％。另外，汽車維修廠與汽車美容則因擁車證受益，因為越來越多民眾選擇保養老車，延長老車的使用壽命，而不是購買昂貴的新車。
新加坡政府熱衷於鼓勵居民使用大眾交通運輸系統，光去年就投入超過600億新元的資金在擴建和更新鐵路捷運運輸網。新加坡社會科學大學的副教授塞西拉（Walter Theseira）表示，擁車證的價格並不會一直上漲，因為隨著越來越多的住宅建案與公共交通融為一體，民眾的購車需求也會逐漸下降。另外，由於每兩周新拍賣的擁車證數量取決於舊車報廢的數量，且擁車證本身的有效期限為10年，所以追蹤長期資料後，很容易預測擁車證釋出數量的趨勢變化，塞西拉估計到2024年底左右，擁車證拍賣的數量就會增加並進而讓價格下降。