連假飛大阪整團no show！「28人離奇消失」真相曝光 旅行社慘賠
今年中秋節連續假期首日，一個預計飛往大阪的28人旅行團，在出發當天竟全員「no show」（未報到），整組旅行團離奇消失的消息曝光後，引來各界熱議。今（5）日真相曝光，原來是旅行社預先購買了機票，銷售狀況卻不如預期，工作人員因為忙碌也完全忘記，才引發這場烏龍事件，初步估計該旅行社因此損失了逾30萬元。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《中時新聞網》報導，原來該旅行團預定的航班為馬來西亞飛往日本關西，中途停在台灣載客，所屬航空為馬來西亞的馬印航空。有業界人士透露，由於中秋連假為出國熱門檔期，航空公司要求需要先付機票錢，而該旅行社為了搶到熱門時段的機票，便決定先預付款項後再去尋找團客，沒想到銷售狀況不如預期，工作人員也完全忘記此事，最後才會爆出這起烏龍事件。
由於買機票需要先告知航空公司旅客姓名，最初旅行社給的28位旅客名單，確實是真有其人，但其實是一份「假名單」，這些人都沒有要搭飛機。原本旅行社打算出發前再更改，最終只能自行吸收報廢機票，初步估計因此損失逾30萬元。
根據《ETtoday新聞雲》報導，有旅行業者替該旅行社打抱不平，認為旅行社因為一點疏失就承受莫大損失，但對航空空司而言根本毫無影響。而該產品線主管恐怕也已經遭到資遣。